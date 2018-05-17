Стюарди «Арени-Львів» намагалися зняти банер із зображенням полеглого бійця «Азову» (фото)

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Інцидент стався на матчі «Верес» - «Ворскла»

Львівський Національний корпус повідомив, що під час матчу 30-го туру УПЛ «Верес» - «Ворскла» (0:0) ультрас полтавчан вивісили банер на згадку про загиблого воїна підрозділу спеціального призначення «Азов» Антона «Сіфа» Грицая, а стюарди цієї зустрічі намагалися його зняти.

Про це йдеться на сторінці Нацкорпуса у Facebook.

Інцидент стався на матчі «Верес» - «Ворскла», який відбувся 5 травня.

«Ультрас полтавського клубу вивісили банер з з зображенням свого земляка, українського Воїна, бійця «Азову» Антона Грицая, який загинув у бою за Широкине 15 лютого 2015 року.

Тим не менш, стюарди стадіону підійшли до фанів «Ворскли» та фактично намагалися зірвати банер. Така поведінка з боку цих людей свідчить лише про їхню неповагу до подвигів українських військових та до пам'яті полеглих на Сході. Подібна культурна відсталість та відверта підлість може сприйматися лише як плювок у бік захисників України», - йдеться у заяві Нацкорпуса.



