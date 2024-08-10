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«Суддівська поведінка‎». Беленюк пояснив, чому Насібов залишився без олімпійського золота

Христина Жиренко
glavcom.ua
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«Суддівська поведінка‎». Беленюк пояснив, чому Насібов залишився без олімпійського золота
Бленюк: Насібов був на Олімпіаді найкращим

Насібов через сумнівне рішення суддів поступився у фіналі

Бронзовий призер Олімпіади з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг Жан Беленюк пояснив, чому інший український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов не виграв олімпійське золото.

«Насібов не те, що міг, а повинен був брати «золото‎». Це просто прикрі обставини, які пов’язані з суддівською поведінкою. Парвіз мав стати чемпіоном. Я знаю, що він мріяв про золоту медаль, і дуже прикро, що так сталося. Насібов показав феноменальну боротьбу, «вигризав‎» перемоги на останніх секундах, він взагалі з яскраво вираженими бійцівськими якостями і бореться до останнього. Насібов був на цьому турнірі найкращим і те, що він отримав «срібло‎», це гарний показник, але повинно було бути «золото‎», – розповів Беленюк в інтерв'ю sport-express.ua.

Насібов у фіналі Олімпіади-2024 поступився представнику Ірану Саїду Есмаїлі Лейвесі – 6:5.

У кінці поєдинку Парвіз намагався виконати дію, щоб здобути бали, але суперник здійснив контратаку. Тренери Насібова взяли повтор, адже вважали, що в цей момент іранець порушив правила. Але судді ухвалили доволі сумнівне рішення, та зарахували бали на користь Саїда.

Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу Насібов на останніх десяти секундах зайшов за спину супернику з Сербії, четвертому сіяному Мате Немешу, та переміг з рахунком 3:2.

У чвертьфіналі українець зійшовся з непоступливим киргизцем Амантуром Ісмайловим та навіть поступався тому 2:6. Проте п'ять поспіль виштовхувань за килим від Насібова, кожне з яких було оцінене на один бал, принесли результат у вигляді перемоги 7:6. 

У пів фіналі Насібов сенсаційно переміг першого сіяного з Азербайджану Хасрата Джафарова. Поєдинок закінчився з рахунком 3:3, але Парвіз останнім виконав результативну дію, а, отже, сам він здобув перемогу.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Жан Беленюк Парвіз Насібов олімпійські ігри медалі греко-римська боротьба

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