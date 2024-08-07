Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Беленюк і Насібов здобули по дві перемоги на Олімпіаді і перебувають за крок від нагород

Христина Жиренко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Беленюк і Насібов здобули по дві перемоги на Олімпіаді і перебувають за крок від нагород
Жін Беленюк відібрався на Олімпіаду завдяки бронзовій медалі чемпіонату світу-2023, а Парвіз Насібов став одним з найкращих на європейскому кваліфікаційному турнірі

Призери минулої Олімпіади знову дісталися до півфінальної стадії змагань з греко-римської боротьби

Українці Жан Беленюк та Парвіз Насібов сьогодні, 7 серпня, вийшли до півфіналу олімпійського турніру з греко-римської боротьби. Наші борці у ранковій сесії змагань Олімпіаді здолали двох сильних суперників та змогли гарантувати собі виступ у медальних поєдинках.

Олімпійський чемпіон-2021 Беленюк у першому раунді вагової категорії до 87 кілограмів впевнено здолав китайця, бронзового призера чемпіонату світу Хайтао Цяна з рахунком 7:1. У наступному раунді опонент був ще серйозніше, адже довелося боротися проти четвертого сіяного, казаха Нурсултана Турсинова. Жан пропустив один накат від казаха у партері, проте сам пізніше відповів трьома, завдяки чому і переміг (7:3). 

Для Парвіза Насібова, який уперше заявив себе на минулій Олімпіаді та взяв срібло у столиці Японії, сітка була ще складнішою. У матчі 1/8 фіналу Насібов на останніх десяти секундах зайшов за спину супернику з Сербії, четвертому сіяному Мате Немешу, та переміг з рахунком 3:2. У чвертьфіналі українець зійшовся з непоступливим киргизцем Амантуром Ісмайловим та навіть поступався тому 2:6. Проте п'ять поспіль виштовхувань за килим від Насібова, кожне з яких було оцінене на один бал, принесли результат у вигляді перемоги 7:6. 

Півфінали відбудуться у вечірній сесії, яка почнеться о 19:00. Нагадаємо, що у бронзовому фіналі сьогодні боротиметься наша Оксана Лівач, яка потрапила туди через дискваліфікацію індійської спортсменки. 

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

Читайте також:

Теги: Олімпіада Париж Жан Беленюк Оксана Лівач Парвіз Насібов олімпійські ігри медалі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілля Ковтун після здобуття срібла має в активі нагороди з усіх рівнів змагань
Олімпіада-2024. Україна тримається у топ-20 медального заліку
Сьогодні, 00:33
Зараз відбувається тест на здатність цивілізованого Заходу протистояти варварському тероризму і шантажу
Тест на адекватність: чи здатен світ протистояти російському тероризму? 
9 липня, 21:31
12 спортсменів мають зв’язки з військовими та силами безпеки
Більшість допущених до Олімпіади спортсменів з РФ і Білорусі підтримують війну
18 липня, 07:20
Гашек вважає, що Олімпійські ігри в Парижі несуть і будуть нести пряму відповідальність за безліч людських життів
Легендарний хокеїст розкритикував Францію за допуск росіян на Олімпіаду
26 липня, 16:03
Коли краще стригтись, згідно з місячним календарем на серпень 2024?
Місячний календар стрижок на серпень 2024: коли стригти волосся
26 липня, 22:00
Харькова та Кривицька продовжують боротися за медалі
Дві українки вийшли до чвертьфіналу Олімпіади з фехтування на шпазі
27 липня, 16:05
Офіцер був нагороджений пам'ятним знаком «Захисник Маріуполя» і відзнакою Президента України «За участь в АТО»
До останнього вірив, що повернеться додому. Згадаймо Петра Гука
30 липня, 09:00
Понад рік Олександр Нахман служив на Запорізькому напрямку
Мріяв про дім, донечку і вільну країну. Згадаймо Олександра Нахмана
4 серпня, 09:00
Українське кафе-пекарня «Львівські круасани» у Варшаві
Українці відвойовують собі місце серед бізнесменів у Польщі
4 серпня, 06:00

Новини

Беленюк і Насібов здобули по дві перемоги на Олімпіаді і перебувають за крок від нагород
Беленюк і Насібов здобули по дві перемоги на Олімпіаді і перебувають за крок від нагород
Олімпіада. Лівач змагатиметься у бронзовому матчі через дискваліфікацію індійки
Олімпіада. Лівач змагатиметься у бронзовому матчі через дискваліфікацію індійки
«Шкода, що нема росіян». Президент Міжнародної федерації боротьби зробив скандальну заяву
«Шкода, що нема росіян». Президент Міжнародної федерації боротьби зробив скандальну заяву
Кит з'явився під час півфіналу Олімпіади із серфінгу і вразив глядачів (відео)
Кит з'явився під час півфіналу Олімпіади із серфінгу і вразив глядачів (відео)
Анонс Олімпіади на 7 серпня. Чи здобуде Хижняк золоту нагороду?
Анонс Олімпіади на 7 серпня. Чи здобуде Хижняк золоту нагороду?
«Динамо» зіграло внічию з «Рейнджерс» у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
«Динамо» зіграло внічию з «Рейнджерс» у першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
247K
Плавчиня Горбенко пропустила фінал Олімпіади, бо пішла вечеряти
53K
Нардепи просять СБУ з’ясувати, хто у владі «кришує» величезний російський монастир під Києвом
41K
«Наступ» на Курську область: з'явилися фото знищеної техніки окупантів
32K
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30K
Ознаки держзради. СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом
17K
Росія помстилася Молдові за вислання співробітника свого посольства

Новини

Три медалі на Олімпіаді, заява Малі про розрив дипвідносин з Україною: головне за ніч
5 серпня, 06:37
Енергетики цілодобово працюють над усуненням наслідків обстрілів. ДТЕК показала відео
4 серпня, 20:38
Перше «золото» на Олімпіаді, удар «Хезболли» по Ізраїлю: головне за ніч
4 серпня, 06:38
Відсутність продажу брухту «Укрзалізниці» призводить до втрат держбюджету – ГМК Центр
3 серпня, 13:10
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
За день ДТЕК повернув світло в п'ять населених пунктів, що були без електроенергії через обстріли
2 серпня, 18:56

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua