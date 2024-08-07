Беленюк і Насібов здобули по дві перемоги на Олімпіаді і перебувають за крок від нагород

Жін Беленюк відібрався на Олімпіаду завдяки бронзовій медалі чемпіонату світу-2023, а Парвіз Насібов став одним з найкращих на європейскому кваліфікаційному турнірі

Призери минулої Олімпіади знову дісталися до півфінальної стадії змагань з греко-римської боротьби

Українці Жан Беленюк та Парвіз Насібов сьогодні, 7 серпня, вийшли до півфіналу олімпійського турніру з греко-римської боротьби. Наші борці у ранковій сесії змагань Олімпіаді здолали двох сильних суперників та змогли гарантувати собі виступ у медальних поєдинках.

Олімпійський чемпіон-2021 Беленюк у першому раунді вагової категорії до 87 кілограмів впевнено здолав китайця, бронзового призера чемпіонату світу Хайтао Цяна з рахунком 7:1. У наступному раунді опонент був ще серйозніше, адже довелося боротися проти четвертого сіяного, казаха Нурсултана Турсинова. Жан пропустив один накат від казаха у партері, проте сам пізніше відповів трьома, завдяки чому і переміг (7:3).

Для Парвіза Насібова, який уперше заявив себе на минулій Олімпіаді та взяв срібло у столиці Японії, сітка була ще складнішою. У матчі 1/8 фіналу Насібов на останніх десяти секундах зайшов за спину супернику з Сербії, четвертому сіяному Мате Немешу, та переміг з рахунком 3:2. У чвертьфіналі українець зійшовся з непоступливим киргизцем Амантуром Ісмайловим та навіть поступався тому 2:6. Проте п'ять поспіль виштовхувань за килим від Насібова, кожне з яких було оцінене на один бал, принесли результат у вигляді перемоги 7:6.

Півфінали відбудуться у вечірній сесії, яка почнеться о 19:00. Нагадаємо, що у бронзовому фіналі сьогодні боротиметься наша Оксана Лівач, яка потрапила туди через дискваліфікацію індійської спортсменки.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік