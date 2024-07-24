Де пройдуть зимові Олімпійські ігри 2030, 2034 року? Міжнародний олімпійський комітет відповів

Зимова Олімпіада відбудеться з 8 до 24 лютого 2030 року

Зимові Ігри 2034 року прийматиме американське Солт-Лейк-Сіті

Зимові Олімпійські і Паралімпійські ігри 2030 року пройдуть у французьких Альпах, а у 2034 відбудуться в американському Солт-Лейк-Сіті. Про це стало відомо із рішення, яке ухвалив Міжнародний олімпійський комітет.

«Французькі Альпи приймуть XXVI зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри 2030 року. Таке рішення члени МОК ухвалили сьогодні під час 142-ї сесії МОК у Парижі», – йдеться у заяві.

Делегацію Французьких Альп 2030 очолив президент Франції Еммануель Макрон, який висловив повну прихильність Франції до цих Ігор.

Зимова Олімпіада відбудеться з 8 до 24 лютого 2030 року. Франція вчетверте прийме такі Ігри.

Зимові Ігри 2034 року прийматиме американське Солт-Лейк-Сіті. Вони відбуватимуться з 10 до 26 лютого 2034 року.

Нагадаємо, що вболівальники літніх видів спорту дочекалися, адже вже у п'ятницю, 26 липня, пройде офіційна церемонія відкриття Олімпіади.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.