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ЗМІ назвали «слуг народу», які відмовляються забороняти Московську церкву (список)

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ЗМІ назвали «слуг народу», які відмовляються забороняти Московську церкву (список)
Понад 30 «слуг» досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП
фото з відкритих джерел

До другого читання законопроєкту вдалося зібрати необхідні 226 голосів, однак потрібні ще голоси «для підстраховки»

Понад 60 депутатів від партії «Слуга народу» досі не поставили підписи на підтримку законопроєкту щодо заборони Московської церкви (УПЦ МП) та не мають наміру підтримувати його у другому читанні. Про це LB.ua стало відомо з власних джерел.

Серед них, згідно з оновленим списком підписантів, – Жан Беленюк, Євген Брагар, Максим Бужанський, Данило Гетманцев, Павло Халімон, Георгій Мазурашу, Юрій Корявченков, Сергій Кальченко, Оксана Дмітрієва, Юлія Яцик (днями вийшла з фракції «СН»), Максим Павлюк, Артем Культенко, Наталія Локтіонова, Максим Перебийніс, Маргарита Шол, Павло Якименко тощо.

Ще понад 30 «слуг» досі вагаються, чи підтримувати заборону УПЦ МП, зокрема голова фракції Давид Арахамія, голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, депутати Олександр Качура, Анна Пуртова, Андрій Клочко, В’ячеслав Медяник, Олег Семінський, Юлія Грішина, Олексій Кузнєцов, Олексій Устенко, Ігор Васильєв тощо.

Крім того, за даними джерел, проти ухвалення зазначеного законопроєкту підписи серед депутатів Верховної Ради активно «зриває» голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. І є певна кількість «слуг», котрі точно не голосуватимуть.

Водночас, як стало відомо LB.ua, минулого тижня комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради заслухав зауваження голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктора Єленського щодо чинної редакції законопроєкту від церков різних конфесій, зокрема протестантів, та вніс відповідні правки. Наразі ДЕСС підтримала оновлену редакцію проєкту закону.

Натомість близько 70 народних обранців (серед них депутати «Європейської Солідарності», «Голосу» та «Слуги»-мажоритарники) поставили ультиматум керівництву «Слуги народу» та Верховної Ради – якщо законопроєкту щодо УПЦ МП не буде в порядку денному наступного тижня, вони не голосуватимуть взагалі ні за що, окрім продовження воєнного стану.

За даними видання, до другого читання законопроєкту вдалося зібрати необхідні 226 голосів, однак потрібні ще голоси «для підстраховки».

Нагадаємо, представники українських громадських організацій та рухів закликали керівництво парламенту та правлячої більшості невідкладно ухвалити законопроєкт про заборону Російської православної церкви (РПЦ) і постанову про деколонізацію назв населених пунктів в Україні. 

Нагадаємо, Київський окружний адміністративний суд 15 травня 2023 року визнав приналежність УПЦ МП до складу Російської православної церкви. До таких висновків Феміда дійшла, аналізуючи позов Київської митрополії УПЦ МП та Почаївської Свято-Успенської лаври до Міністерства культури, який надійшов ще у 2019 році.

Як повідомлялося, понад 8 тис. церков УПЦ МП досі діють на території України. Від початку повномасштабного вторгнення їх кількість зменшилася лише на 685 громад.

Читайте також: Парламентський детектив. Куди зник законопроєкт про заборону УПЦ МП?
Теги: Юрій Корявченков Сергій Іонушас Георгій Мазурашу Данило Гетманцев Олексій Устенко Максим Бужанський Давид Арахамія Жан Беленюк партії

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