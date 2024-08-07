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Борець Насібов вийшов до фіналу та здобув для України ще одну медаль Олімпіади

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Борець Насібов вийшов до фіналу та здобув для України ще одну медаль Олімпіади
Парвіз Насібов фантастично проявив себе у Парижі

Насібов здобув сенсаційну перемогу в пів фіналі

Українець Парвіз Насібов сьогодні, 7 серпня, вийшли до фіналу олімпійського турніру з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 67 кг та гарантував собі нагороду.

У пів фіналі Насібов сенсаційно переміг першого сіяного з Азербайджану Хасрата Джафарова. Поєдинок закінчився з рахунком 3:3, але Парвіз останнім виконав результативну дію, а, отже, сам він здобув перемогу.

Варто зазначити, що Джафаров є срібним та бронзовим призером чемпіонатів світу, а також дворазовим чемпіоном Європи.

Фінал пройде вже завтра, 8 серпня.

Варто зазначити, що у матчі 1/8 фіналу Насібов на останніх десяти секундах зайшов за спину супернику з Сербії, четвертому сіяному Мате Немешу, та переміг з рахунком 3:2. У чвертьфіналі українець зійшовся з непоступливим киргизцем Амантуром Ісмайловим та навіть поступався тому 2:6. Проте п'ять поспіль виштовхувань за килим від Насібова, кожне з яких було оцінене на один бал, принесли результат у вигляді перемоги 7:6. 

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Олімпіада греко-римська боротьба Парвіз Насібов

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