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Анонс Олімпіади на 2 серпня. Очікуємо на медаль в боксі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Анонс Олімпіади на 2 серпня. Очікуємо на медаль в боксі
Для Олександра Хижняка бразильські боксери є принциповими суперниками
Фото: Боксерський клуб Фаворит

Нашій країні вдалося здобути другу нагороду Олімпіади, і вже сьогодні є шанс гарантувати ще одну медаль

У сьомий день Олімпійських Ігор-2024 19 українських представників виступлять у 7 видах спорту: легкій атлетиці, кульовій стрільбі, дзюдо, академічному веслуванні, стрибках у воду, веслувальному слаломі та боксі. 

Першим фіналом сьогодні буде першість у синхронних стрибках у воду з триметрового трампліна серед чоловіків. За Україну виступатимуть чемпіони Європейських Ігор-2023 Олег Колодій та Данило Коновалов, яким треба показувати стабільне виконання своєї нелегкої програми задля боротьби за подіум

Останньою надією на нагороду в дзюдо є Христина Гоман. Українська дзюдоїстка, яка відібралася на Олімпіаду завдяки бану росіянок, спробує продемонструвати все можливе задля боротьби за високі місця. 

Для боксу сьогоднішня вечірня сесія стане ключовою, адже свій поєдинок проведе Олександр Хижняк. У чвертьфіналі Хижняку доведеться здолати опір бразилійця Вандерлея Перейри для того, щоб гарантувати собі другу поспіль нагороду Олімпійських Ігор. Суперник є непростим, проте все залежить лише від українця. 

Перервати неприємну серію у малокаліберному пістолеті намагатиметься українська стрільчиня Олена Костевич. Віцечемпіонка світу-2023 лише одного разу в кар'єрі подолала кваліфікацію у 25-метровому пістолеті: підкорилося їй це у 2012 році, коли вона посіла третє місце. Формат змагань у Парижі дещо відрізняється від звичайних змагань, адже обидві складові кваліфікації змагань, стрільба на влучність та швидкісна стрільба, пройдуть не протягом двох днів, а відбудуться всього лише з різницею у 3 години. Для боротьби за нагороди Олені необхідно потрапити до вісімки найкращих за підсумками двох етапів кваліфікації. 

У легкій атлетиці стартують кваліфікаційні змагання у багатьох бігових та технічних дисциплінах. Зокрема, першим відібратися до фіналу буде намагатися Михайло Кохан у метанні молота. Українець зупинився за крок до нагороди на минулій Олімпіаді, тож він буде вмотивований покращити результат та піднятися на п'єдестал. Для цього призеру останнього чемпіонату Європи необхідно виконати метнути снаряд за позначку 77 метрів або потрапити до 12 найкращих. 

Головною кваліфікацією дня на «Стад де Франс» будуть жіночі стрибки у висоту. Україна має повну квоту у кількості трьох представниць, які змагатимуться за фінал. Йдеться про рекордсменку світу Ярославу Магучіх, призерку чемпіонатів Європи Ірину Геращенко та медалістку світових першостей Юлію Левченко. Орієнтиром є висота 1,97 метра, проте може вистачити і нижчого результату за умови входження до 12 найсильніших стрибунок кваліфікації.    

Також особлива увага буде прикута до сектору потрійного стрибка серед жінок, де нашу країну представлятимуть Марина Бех-Романчук та Ольга Корсун. Для обох Олімпіада-2024 буде дебютною у цій дисципліні, адже Марина раніше виступала у стрибках у довжину. Незважаючи на те що цей сезон є лише третім для Бех-Романчук у потрійному стрибку, вона є однією з головних фавориток на здобуття нагороди. Проте спершу їй та Ользі необхідно виконати кваліфікаційний норматив у 14,35 метра або фінішувати у дванадцятці кваліфікації. Боротимуться за вихід до фіналу і штовхальник ядра Роман Кокошко та змішана естафетна четвірка, яким необхідно показувати найкращий для себе результат олімпійського циклу для проходу далі.   

У третій для себе дисципліні виступить єдина українська слаломістка Вікторія Ус. Цього разу вона змагатиметься у байдарці-кросі – новій дисципліні веслувального слалому, яка передбачає одночасний сплав каналом чотирьох спортсменок. Для потрапляння до плейоф Вікторії необхідно завершити кваліфікаційний спуск трасою без помилок. 

За 7-12 місця Олімпійських Ігор боротимуться Станіслав Ковальов та Ігор Хмара. На жаль, українцям не вдалося потрапити до основного фіналу, проте у втішному фіналі вони завершать свої виступи у цьому класі змагань – на Олімпійських Іграх двійка парна легкої ваги буде замінена прибережним веслуванням. 

Розклад українців 2 серпня

10:00. Кульова стрільба, жінки. Малокаліберний пістолет. Кваліфікація, перша частина. Олена Костевич

Починаючи з 11:00. Дзюдо, жінки. Вагова категорія понад 78 кілограмів. Попередні поєдинки. Христина Гоман

11:10. Легка атлетика, чоловіки. Метання молота. Кваліфікація. Михайло Кохан

11:15. Легка атлетика, жінки. Стрибки у висоту. Кваліфікація. Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко

12:00. Стрибки у воду, чоловіки. Синхрон, триметровий трамплін. Фінал. Олег Колодій/Данило Коновалов

12:06. Академічне веслування, чоловіки. Двійка парна легкої ваги. Фінал за 7-12 місце. Станіслав Ковальов/Ігор Хмара

13:00. Кульова стрільба, жінки. Малокаліберний пістолет. Кваліфікація, друга частина. Олена Костевич

17:40. Веслувальний слалом, жінки. Байдарка-крос. Кваліфікація. Вікторія Ус

19:15. Легка атлетика, жінки. Потрійний стрибок. Кваліфікація. Марина Бех-Романчук, Ольга Корсун

20:10. Легка атлетика. Змішана естафета 4 по 400 метрів. Попередні забіги. Збірна України (Олександр Погорілко, Данило Даниленко, Тетяна Мельник, Мар'яна Шостак)

21:10. Легка атлетика, чоловіки. Штовхання ядра. Кваліфікація. Роман Кокошко

22:36. Бокс, чоловіки. Вагова категорія до 80 кілограмів. 1/4 фіналу. Олександр Хижняк - Вандерлей Перейра

У разі виходу до наступних раундів

17:00. Дзюдо, жінки. Вагова категорія понад 78 кілограмів. Фінальний блок. Христина Гоман

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Україні транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати змагань також доступні на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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