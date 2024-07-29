Дзюдоїстка Білодід покидає Олімпіаду через дискваліфікацію

Білодід припинила боротьбу за нагороди на Олімпіаді у Парижі

Українка поступилася своїй суперниці через дискваліфікацію

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід провела другу сутичку на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. Зокрема, українка поступилася своїй суперниці через дискваліфікацію.

В 1/8 фіналу вагової категорії до 57 кілограмів Білодід протистояла неодноразова призерка чемпіонатів світу – Харука Фунакубо з Японії.

Сутичка затягнулася до додаткового часу, де Дар'я програла через третє шидо, яке призвело до дискваліфікації.

Таким чином бронзова призерка Олімпіади-2020 припинила боротьбу за нагороди на Іграх у Парижі.

Нагадаємо, українська дзюдоїстка Дарина Білодід виборола перемогу за п'ять секунд сутички в 1/16 фіналу Олімпіади. Українка перемогла представницю Кірібаті Неру Тібва, виконавши прийом на оцінку іппон.

До слова, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

Олімпіада-2024. Медальний залік