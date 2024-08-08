16-річна Онофрійчук впевнено пробилася до фіналу Олімпіади

Художня гімнастка продемонструвала чотири чудові виступи у кваліфікації

Завершилася кваліфікація до фіналу особистого багатоборства у художній гімнастиці, де змагалася Таїсія Онофрійчук. Для українки ця Олімпіада є першою у кар'єрі, і головною метою сьогодні було потрапляння до десятки найкращих за підсумками попереднього етапу.

Розпочала виступ на Олімпійських Ігор Таїсія з вправ в обручі. Саме в цьому предметі українка виборола «бронзу» континентальної першості. Вдався він їй і сьогодні, за що вона отримала 34,2 бала. Гарно вона провела й три інші вправи: за виступ з м'ячем їй поставили судді 35,25 бала, за булави – 33,75 бала, а за стрічку – 32,5 бала. З підсумковим балом у 135,75 бала Таїсія Онофрійчук посіла четверте місце та кваліфікувалася до завтрашнього фіналу. Окрім неї, в ньому виступлять ще дев'ять інших гімнасток.

Найбільшою сенсацією кваліфікації став непрохід до фіналу однієї з головних фавориток на «золото» , Стіляни Ніколової. Болгарка невдало провела більшість своїх вправ, припускаючись втрат, та стала одинадцятою, поступившись прохідному десятому місцю трьома десятими.

Нагадаємо, що у мережі стало популярним відео, як кіт «рятує» алжирську гімнастку Кайлію Немур від падіння з колоди.

До слова, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік