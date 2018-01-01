Суперліга. «Будівельник» переграв «БІПу», «Черкаські Мавпи» здолали «Хімік»

У п'ятницю, 2 лютого, відбулися 2 матчі регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу

«БІПА» – Будівельник Гості з самого початку спробували захопити ігрову ініціативу. Отверченко з Сандулом результативними атаками на перших хвилинах збили атакувальний запал господарів. Згодом перший в матчі влучний триочковий від Дугата вивів киян на 7 очок вперед. Гості не відпускали перевагу до кінця чверті, а до початку



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«БІПА-Одеса» – «Будівельник». Фото: ФБУ

У п'ятницю, 2 лютого, відбулися 2 матчі регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу

«БІПА» – Будівельник

Гості з самого початку спробували захопити ігрову ініціативу. Отверченко з Сандулом результативними атаками на перших хвилинах збили атакувальний запал господарів. Згодом перший в матчі влучний триочковий від Дугата вивів киян на 7 очок вперед. Гості не відпускали перевагу до кінця чверті, а до початку наступної зберегли 5 очок запасу.

На початку другої 10-хвилинки кияни збільшили різницю в рахунку до 10 очок. Втім господарі додали в швидкості й захист гостей не зміг стримати кілька наступних атак. Після обміну триочковими Отверченка і Танкслі Артамонов та Ноффлет прорвали захист киян, зрівнявши рахунок.

Володимир Коваль відреагував тайм-аутом. Пауза, схоже, збила кураж господарів. Після кількох хвилин рівноваги Танкслі схибив з-за дуги, натомість Місяць завершив влучанням свій прорив. Кияни вийшли вперед на 4 очки. Обмін триочковими Артамонова та Отверченка залишили загальне становище без змін. У підсумку на велику перерву різниця такою і залишилася.

Одесити в першій половині перевершили киян за двоочковими влучаннями (15:12), підбираннями (19:16), перехопленнями (4:3), блокшотами (3:1). Натомість для гостей вирішальною стала перевага за влучними триочковими та штрафними (4:3 та 11:4).

Поновлення гри почалося з перспективного для господарів триочкового Прокопенка. Але далі стався провал. Одесити раз по раз помилялися як в атаці, так і в захисті. Кияни методично набирали очки. Ривок 14:0 збільшив загальну різницю до 15 очок. Та разом з тим цей спурт відбрав чимало сил і в гостей. Луценко обікрав Отверченка і перервав забивну серію гостей.Господарі повернулися в гру й скоротили відставання до вирішальної чверті до 5 очок.

Заключну 10-хвилинку одесити знову почали триочковим – відзначився Танкслі. Схоже, одесити за шаленої підтримки трибун піймали кураж. Рахунок знову став вирівнюватися. Та все ж захист киян витримав потужний тиск. Надзвичайно важливий триочковий знову забив Місяць.

Одесити свою атаку не реалізували і отримали у відповідь ще трійку від Отверченка. Різниця зросла до 7 очок, а в одеситів, схоже, опустилися руки. Вони знову стали надто часто помилятися, що лише полегшило завдання супернику. За 26 секунд до кінця ігрового часу гості мали вже 12 очок переваги. Відтак господарі вже не змогли відігратися.

«Хімік» – «Черкаські Мавпи»

«Черкаські Мавпи», з новачком клубу Максом Конате у складі, зі старту матчу спробували відірватися у рахунку, що їм частково й вдалося.

MVP Матчу зірок Шахід Девіс разом з одноклубниками організували міні-ривок на старті гри для своєї команди, після якого клуб з Черкас повів у рахунку 6:0. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Лише після цього ввімкнулися гравці «Хіміка», які в обличчі Павлова та Колтера дещо скоротили відставання. Проте подальша сильна гра форварда гостей Девіса все ж дозволила черкасцям перемогти у чверті: 19:22.

В другому періоді вже южненці перехопили ініціативу та вперше вийшли вперед після штрафного Колтера. Надалі картина гри не змінилася: «Хімік» взяв на себе роль лідируючої команди, а Черкаси намагалися не відставати, що їм до речі і вдавалося. Закінчилася ж чверть за рахунку 49:44 на користь господарів паркету.

В другій половині підопічні Максима Міхельсона знову зуміли перевернути усе з ніг на голову: вже в середині чверті команда гостей, яку неочікувано повів за собою новачок клубу Макс Конате, зрівняла рахунок зустрічі та за декілька миттєвостей зуміла вийти вперед.

В заключній десятихвилинці черкасці продовжили диктувати свої умови гри, а за відсутності на паркеті Олександра Антіпова, який ще середині періоду отримав п’ятий фол та покинув майданчик, южненцям було надзвичайно складно перевести шальки терезів на свою користь. Тож в результативному матчі перемогу святкували «Черкаські Мавпи» – 85:92.

Суперліга з баскетболу. Чоловіки

Регулярний чемпіонат

«БІПА-Одеса» – «Будівельник» (Київ) – 74:84 (19:24, 24:23, 17:18, 14:19)

«БІПА-Одеса»: Артамонов 12о, 5пд, 6пр, Кривцов 9о, 5пд, 1пр, Тищенко 8о, 2пд, 6пр, Воєвода 1пр, Танкслі 17о, 5пд, 1пр; Луценко 2о, 3пд, 1пр, Бєліков, Прокопенко 7о, 1пд, 1пр, Тихонов 2о, 3пд, 1пр, Волчанов, Балабан, Ноффлет 17о, 10пд, 2пр.

«Будівельник»: Місяць 16о, 5пд, 1пр, Сандул 10о, 5пд, 1пр, Крутоус 11о, 6пд, 4пр, Отверченко 19о, 4пд, 3пр, Дугат 10о, 6пд, 6пр; Анісімов 14о, 6пд, 2пр, Вінтоняк 2пд, 2пр, Дзюба, Зотов 4о, 3пд, 1пр, Дроздов.

«Хімік» – «Черкаські Мавпи» – 85:92 (19:22, 30:22, 15:23, 21:25)

«Хімік»: Павлов – 26оч, 8пб; Колтер – 21оч.

«Черкаські Мавпи»: Кольченко – 19оч, 5пб, 5рп; Кобець – 18оч; Липовцев – 15оч.