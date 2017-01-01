Суперліга. «Будівельник» розгромно поступається «Дніпру», «Черкаські Мавпи» здолали «Політехнік»

3-го грудня відбулося два матчі регулярного чемпіонату

«Дніпро» - «Будівельник» Господарі очікувано зі старту пішли вперед. Стартову перевагу забезпечив Тимофеєнко: спочатку влучив з гри, а потім додав ще два точних штрафних. За ним також точно реалізував штрафні Глєбов. Кияни свої стартові атаки не змогли довести до влучання. Втім гості швидко зрівняли рахунок триочковими



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3-го грудня відбулося два матчі регулярного чемпіонату

«Дніпро» - «Будівельник»

Господарі очікувано зі старту пішли вперед. Стартову перевагу забезпечив Тимофеєнко: спочатку влучив з гри, а потім додав ще два точних штрафних. За ним також точно реалізував штрафні Глєбов.

Кияни свої стартові атаки не змогли довести до влучання. Втім гості швидко зрівняли рахунок триочковими Дугата та Отверченка. Загалом ривок гостей 10:0 дозволив їм на певний час перехопити ініціативу та вийти вперед. Спинив цей спурт Тимофеєнко точним дальнім кидком.

Взагалі для господарів стартова чверть стала шоу Тимофеєнка та Глєбова. Перший набрав 12 очок, другий – 10. При цьому вони реалізували всі свої 3 триочкових на двох. Ще 2 на рахунку Шунделя. За підсумками рівної чверті господарі мали одне очко переваги.

З початком другої 10-хвилинки знову ініціативу захопив «Будівельник». Ривок 10:2 вивів киян вперед на 7 очок. Цей атакувальний порив збив першим у матчі для себе точним дальнім влучанням Мішула.

За 3 хвилини до перерви «Дніпро» знову вийшов вперед. У підсумку після першої половини матчу «Дніпро» мав 3 очки переваги. При цьому господарі значно поступалися гостям за підбираннями – 9:20.

Переломною в поєдинку стала третя чверть. «Дніпро» почав її потужними атаками з влучними дальніми кидками Ревзіна та Глєбова. Відчувши усю важливість моменту Володимир Коваль взяв тайм-аут. Втім, особливо не допомогло.

Після влучної атаки Дугата знову з дальньої відстані забив Ревзін. Потім двічі триочковими вистрелив Глєбов. А після чергового дальнього влучання, від Шунделя за 1:25 до кінця чверті, відставання киян сягнуло вражаючих 21 очка.

Організувати фінальний штурм у заключній чверті гості не змогли. Захист дніпрян впевнено справлявся з більшістю атак гостей. До того ж кияни не могли рівнозначно відповісти на триочкове бомбардування суперника.

Відтак «Дніпро» зміцнив лідерство в регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч, здобувши 11-ту перемогу, повідомляє Федерація баскетболу України.

«Політехник» - «Черкаські Мавпи»

Старт гри виявився нервовим: господарі виконали ривок 6:0, на що Черкаси відповіли вдалими діями власного капітана Олександра Кольченка, який забив 5 очок поспіль та повернув свою команду до гри. Надалі «Черкаські Мавпи» зуміли захопити лідерство та виграти чверть +7: 20:27.

В другій десятихвилинці гості зусиллями молодих Ткаченка та Кобця намагалися збільшити різницю в рахунку, проте гравці з Харкова діяли сконцентровано та не давали забивати легкі бали своїм суперникам. Як результат - рівний рахунок у чверті - 19:19 та загальний 39:46.

Після розмов в роздягальні на паркет повернувся дещо інший «Політехнік». Команда Тимура Арабаджи почала діяти більш злагоджено. Черкаси ж навпаки почали допускати втрати. Як результат - на старті заключного періоду рахунок на табло був рівним - 72:72.

Проте цих зусиль команди з Харкова було замало, аби зробити міні-сенсацію та обіграти значно іменитішого суперника. 83:92 - Команда Максима Міхельсона святкує шосту перемогу в чемпіонаті.

Суперліга України з баскетболу

Регулярний чемпіонат

«Авантаж-Політехнік» - «Черкаські Мавпи» - 83:92 (20:27, 19:19, 27:26, 17:20)

«Авантаж-Політехнік»: Вуйович - 23оч, 5бп; Козлов - 15оч, 10рп, 4пб.

«Черкаські Мавпи»: Джефферсон - 23оч, 8пб; Кобець - 21оч; Кольченко - 11оч, 5рп.

«Дніпро» – «Будівельник» – 82:59 (24:23, 19:17, 24:8, 15:11)

«Дніпро»: Вільховецький 1пд+3пр, Ревзін 10о+5пд+4пр, Тимофеєнко 18о+2пд+1пр, Глєбов 22о+6пд+6пр, Мішула 8о+5пр; Шундель 9о+2пд+4пр, Закурдаєв, Санон 8о+1пд, Шевченко 7о+7пд, Мироненко.

«Будівельник»: Анісімов 6о+3пд, Місяць 5о+1пд+1пр, Крутоус 4о+9пд+3пр, Отверченко 13о+5пд+5пр, Дугат 22о+4пд+2пр; Брістол 1пд, Сандул 2о+5пд, Зотов 7о+1пр, Дроздов 2пд+2пр.