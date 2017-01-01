Суперліга. «Черкаські Мавпи» переграли «Хімік», «Будівельник» здобув реванш у Одесі

У п'ятницю, 22 жовтня, відбулися два матчі регулярного чемпіонату

«Будівельник» – «БІПА-Одеса» У попередній зустрічі суперників у Одесі на початку листопада господарі досить несподівано перемогли чемпіона з мінімальною перевагою. То ж у домашньому поєдинку кияни найсерйознішим чином налаштовувалися на перемогу. Тим більше, що переконливий успіх у попередній зустрічі з



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У п'ятницю, 22 жовтня, відбулися два матчі регулярного чемпіонату

«Будівельник» – «БІПА-Одеса»

У попередній зустрічі суперників у Одесі на початку листопада господарі досить несподівано перемогли чемпіона з мінімальною перевагою. То ж у домашньому поєдинку кияни найсерйознішим чином налаштовувалися на перемогу. Тим більше, що переконливий успіх у попередній зустрічі з «Хіміком» додавав додаткових позитивних емоцій.

Два поспіль влучних Кривцова і Танкслі на якусь мить могли змусити засумніватися в здатності господарів без проблем розібратися з гостями. Та згодом після дальнього влучання Отверченка кияни почали поступово перебирати ініціативу в свої руки. Гості змогли ще двічі зрівняти рахунок, але після триочкового Дроздова «Будівельник» остаточно пішов вперед. За підсумками стартової чверті кияни мали 10 очок переваги.

З початком другої 10-хвилинки господарі продовжили тиснути суперника. Особливо сутужно одеситам стало в кінці ігрового відрізку, коли піймав кураж Отверченко. Його два влучних триочкових та штрафний довели різницю до 20. До великої перерви гості змогли сквитати лише 2 очка.

Визначальними в першій половині стали майже дворазова перевага киян у реалізації: 68% проти 35% (двоочкові) та 85% проти 30% (триочкові).

Звісно, віддавати таку перевагу у господарів не було жодних намірів. Гості ж не мали можливості, аби за останні 10 хвилин матчу відіграти таке відставання. У підсумку господарі виграли і заключну чверть та матч загалом.

Це вже 12-та перемога чинного чемпіона в 15 поєдинках Суперліги Парі-Матч.

«Черкаські Мавпи» – «Хімік»

Обидва колективи стартували рівно, коли по черзі набрали по два бали спочатку Джуріч, а потім Колтер. Після цього команди почали активно діяти у захисті та максимально ускладнили набір очок один одному.

Так тривало до влучної дальньої атаки від плеймейкера господарів Ігоря Бояркіна, який своїм влучним кидком зарядив як партнерів по команді так і увесь зал. Після цього підопічні Максима Міхельсона зуміли організувати міні-ривок та віддалитися від суперника на відстань шести очок.

Ефектну ж крапку в десятихвилинці поставив форвард гостей Остін Еріенс, який з сиреною влучив яскраві два та скоротив відставання для своєї команди.

В другому періоді клуб з Черкас не здав позицій та продовжив лідирувати у матчі, темп якому задавали два гравці національної збірної України з баскетболу – Олександр Кольченко та Володимир Конєв. До кінця чверті різниця в рахунку сягнула вже 14 балів. Загальний ж рахунок після двох чвертей – 45:31.

В другій половині матчу картина гри суттєво не змінилася, гравці в білій формі продовжували домінувати на паркеті та нарощувати перевагу, яка подекуди сягала більше двадцяти пунктів.

Зібратися южненці зуміли лише наприкінці третьої десятихвилинки, коли влаштувати невелику «пожежу» біля кільця «Мавп» та все ж почали наздоганяти суперників. Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

В останньому періоді на паркеті була рівна боротьба, хоча набирати бали гостям вдавалося трохи краще. Проте, це не вплинуло на фінальний результат, адже переможний доробок черкасці зуміли зробити ще в першій половині матчу.

86:78 – «Черкаські Мавпи» перемагають «Хімік» в рідних стінах та виграють третій поєдинок поспіль.

Суперліга України з баскетболу

Регулярний чемпіонат

«Черкаські Мавпи» – «Хімік» – 86:78 (19:15, 26:16, 18:19, 23:28)

«Черкаські Мавпи»: Кольченко – 21оч, 4пр; Конєв – 14оч, 11пб.

«Хімік»: Еріанс – 19оч; Петров – 13оч, 13пб, 5рп.

«Будівельник» – «БІПА-Одеса» – 86:55 (28:18, 22:14, 17:10, 19:13)

«Будівельник»: Анісімов 19о+3пд+1пр, Сандул 2пд+1пр, Крутоус 9о+2пд+1пр, Отверченко 16о+1пд+2пр, Дугат 16о+4пд+5пр; Брістол 6пд+1пр, Вінтоняк 4о+2пд+1пр, Місяць 6о+5пд+1пр, Зотов 5о+1пд+4пр, Дроздов 11о+9пд+3пр, Філдс.

«БІПА-Одеса»: Артамонов 4о+2пд+5пр, Кривцов 6о+5пд, Тищенко 10о+9пд+2пр, Беліков 6о+3пд+1пр, Танкслі 9о; Луценко 4пд, Алфьоров 4о+3пд+1пр, Ходов, Тихонов 5о+4пд, Воєвода 5о+1пд, Волчанов, Балабан 6о+5пд+1пр.