Суперліга. «Миколаїв» розгромив «БІПу» у домашьному матчі, «Хімік» переміг «Запоріжжя-ZOG»

2-го грудня відбулося два матчі регулярного чемпіонату

«Миколаїв» - «БІПА» «Миколаїв» розібрався з «БІПА» і витіснив одеситів з трійки кращих в турнірній таблиці Суперліги. «Миколаїв» вдало розпочав матч, реалізувавши 4 з 6 триочкових ще за першу чверть - 3 з них на рахунку капітана Онуфієва. «БІПА» мала перевагу на щитах, проте



Розсилка ВІДПРАВИТИ

2-го грудня відбулося два матчі регулярного чемпіонату

«Миколаїв» - «БІПА»

«Миколаїв» розібрався з «БІПА» і витіснив одеситів з трійки кращих в турнірній таблиці Суперліги.

«Миколаїв» вдало розпочав матч, реалізувавши 4 з 6 триочкових ще за першу чверть - 3 з них на рахунку капітана Онуфієва. «БІПА» мала перевагу на щитах, проте ідеальні кидкові покзателі господарів стали визначальними в дебютній чверті і дозволили «корабелам» отримати 7 очок переваги.

У другій чверті підопічні Поляха продовжили розстрілювати суперника з-за дуги - підключилися Тонченко і Шостуха. Коли одесити поступалися вже 12 очок Пудзирей спробував зупинити ривок суперника тайм-аутом, але «хвилина» не допомогла. «Миколаїв» грав на куражі і з кожною атакою збільшував свою перевагу, яке за підсумками 20 хвилин гри склало 23 очки.

На жаль для людей, які чекали в цьому матчі боротьби, її так і не вийшло. Вадиму Пудзирею не вдалося достукатися до підопічних в великій перерві.

«Миколаїв» продовжив розстрілювати гостей з-за дуги в третій чверті і довів свою перевагу до максимальних 30 очок. «БІПА», схоже, після складного матчу в Запоріжжі, у виїзному режимі не зуміла налаштуватися на другий матч за три дні. Гості атакували з жахливим відсотком, поступаючись супернику по всіх фронтах.

Але, варто зазначити, це був вечір «корабелів», які в цьому матчі закинули 52% триочкових (12 з 23), реалізувавши 55% кидків з гри.

В результаті остання чверть перетворилася на формальне догравання поєдинку, у якому «Миколаїв» здолав суперника з рахунком 83:51, а Володимир Полях здобув другу перемогу в якості головного тренера «корабелів».

«Запоріжжя-ZOG» - «Хімік»

Віце-чемпіон України южненський «Хімік» після великої перерви наростив перевагу над «Запоріжжям» і здобув першу перемогу в Суперлізі з 15-го жовтня.

У дебюті зустрічі команди влаштували перестрілку з-за дуги результатом якої став рівний рахунок на екваторі стартової десятихвилинки. Господарі реалізували 3 з 4 дальніх кидків, а гості закинули 2 з 4. «Хімік» зумів оформити міні-ривок 9:0 після медіа тайм-ауту: скориставшись невдалим відрізком запоріжців.

У другій чверті «Запоріжжя» зуміло зупинити спурт суперника і повернулися в гру. Багато в чому це стало заслугою Артема Щепкіна, який проводив свій найкращий відрізок в сезоні - за першу половину захисник набрав 16 очок. У підсумку, на велику перерву команди пішли при «+5» для южненців.

У другій половині господарі серйозно здали в атакуючій грі, чим скористався «Хімік», який після невеликої розвідки вже в середині третьої чверті зробив свою перевагу двозначною. Надалі підопічні Степановського лише нарощували відрив і під час заключного відрізку гри спокійно доводили гру до перемоги.

У господарів крім Щепкіна хорошу гру провів центровий Валерій Анісімов, який вдало увійшов у цей матч з лави. У «Хіміка» результативно зіграла вся стартова п'ятірка за винятком Еріанса і на чолі з Петровим, який оформив солідний дабл-дабл - 15 очок плюс 14 підбирань.

В результаті «Хімік» здобув впевнену виїзну перемогу і перервав серію з 5 поспіль поразок у Суперлізі.

Суперліга України з баскетболу

Регулярний чемпіонат

«Запоріжжя-ZOG» - «Хімік» 58:78 (15:24 16:12, 10:15 17:27)

«Запоріжжя-ZOG»: Ткачук 5 + 10 передач - 4 втрати, Щепкін 21 + 7 підбирань, Овдеєнко 5, Нікітін 4 + 7 підбирань, Буц 4 - старт; Анісімов 14 + 6 підбирань + 3 блок-шота, Кожем'якін 3, Ворник 2 + 5 підбирань

«Хімік»: Колтер 12 + 6 передач, Марченко 13, Еріенс 2, Павлов 13, Петров 15 + 14 підбирань - старт; Рябчук 9 + 6 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення, Антипов 6, Мальчевський 5, Сидоров 3

«Миколаїв» - «БІПА» 83:51 (22:15, 28:12, 19:13, 14:11)

«Миколаїв»: Тонченко 10 + 7 передач, Шостуха 9 + 5 підбирань, Носков 14 + 5 підбирань + 4 перехоплення - 4 втрати, Онуфрієв 11, Кушніров 4 - старт; Анікієнко 6 + 9 підбирань + 2 блок-шота, Давидюк (13 + 5 підбирань, Мусієнко 5, Д. Бобров 2, Попов 9 + 4 передачі

«БІПА»: Артамонов 4 + 7 передач, Луценко 7, Бєліков 10 + 5 підбирань - 4 втрати, Кривцов 5 + 3 блок-шота, Тищенко 7 - старт; Алфьоров 2, Ходов 3, Тихонов 7 підбирань, Воєвода 7, Волчанов 2, Балабан 2, Ефіанайі 2