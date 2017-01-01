Суперліга. «Миколаїв» втретє в сезоні переміг «Запоріжжя-ZOG»

Баскетболісти з Миколаєва здобули розгромну перемогу у регулярном чемпіонаті

У неділю, 24 грудня, «Миколаїв» вдома розгромно переграв «Запоріжжя-ZOG». Команди відзначилися кількома ривками по ходу першої чверті, проте на першу перерву пішли за мінімальної двоочкової переваги господарів. Підопічні Володимира Поляха краще провели кінцівку десятихвилинки, оформивши кілька швидких відривів. Запорожці в



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«Миколаїв» - «Запоріжжя-ZOG»

Баскетболісти з Миколаєва здобули розгромну перемогу у регулярном чемпіонаті

У неділю, 24 грудня, «Миколаїв» вдома розгромно переграв «Запоріжжя-ZOG».

Команди відзначилися кількома ривками по ходу першої чверті, проте на першу перерву пішли за мінімальної двоочкової переваги господарів. Підопічні Володимира Поляха краще провели кінцівку десятихвилинки, оформивши кілька швидких відривів. Запорожці в цілому діяли швидше і агресивніше в атаці, проте відсоток влучань і втрати завадили команді Валерія Плеханова.

У другій чверті «корабели» організували потужний ривок, завдяки якому отримали 17 очок переваги. Гості не впоралися в фарбі з Кушніровим, пропустили два триочкових від Носкова і один - від Онуфрієва, після чого, здавалося б, остаточно розклеїлись, як в атаці, так і в захисті.

Але Плеханов зумів налаштувати підопічних на продовження боротьби: чотири дальніх влучання від запорожців - два на рахунку Щепкіна - повернули їх до гри. У підсумку, на велику перерву команди пішли за «+8» для господарів. Про це інформує Федерація баскетболу України.

У третій чверті господарі зробили ще один ривок, причому ще більш потужний, який обернувся для Запоріжжя катастрофичним відставанням, яке сягнуло 23 очки. «Корабели» знову оформили серію дальніх влучань і знову відзначились Носков і Онуфрієв.

Однак, навіть отримавши настільки переконливу перевагу перед заключною чвертю, господарі змусили понервувати і себе, і вболівальників. «Запоріжжя» скористалося втратою концентрації суперника, який перестав захищатися, і як наслідок, влучати свої кидки.

Підопічні Плеханова зробили ривок у відповідь, скоротивши відставання до 6 очок, проте на більше гостей в цьому матчі вже не вистачило. Триочкові Тонченка і Онуфрієва повернули «корабелам» двозначну перевагу, яке господарі вже не розгубили.

У підсумку, останній матч року в Суперлізі Парі-Матч залишився за «Миколаєвом», який в третій раз в сезоні обіграв «Запоріжжя» в рамках регулярного чемпіонату.

Суперліга з баскетболу

Регулярний чемпіонат

«Миколаїв» - «Запоріжжя-ZOG» (22:20, 32:26, 18:8, 15:18)

«Миколаїв»: Кушніров 19 + 13 підбирань + 2 блок-шота, Онуфрієв 19 + 5 передач, Носков 12 + 13 підбирань, Тонченко 8 + 6 передач, Шостуха 7 + 4 перехоплення - старт, Анікієнко 9 + 7 підбирань, Попов 7 + 5 передач - 3 втрати, Мусєнко 3, Давидюк 3

«Запоріжжя»: Щепкін 27 + 5 підбирань + 3 передачі - 5 втрат, Ворнік 10 + 3 передачі, Кондраков 8, Анісімов 3 + 6 підбирань, Ткачук 0 - 3 втрати - старт, Кожемякін 9 + 4 перехоплення, Овдєєнко 8 + 9 підбирань, Буц 6, Нікітін 1