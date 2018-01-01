Суперник «Динамо» в Лізі Європи підсилився іменитим іспанцем

Футболіст в АЕКу буде грати під 39-м номером

Офіційний сайт АЕКа з Афін, - суперника київського «Динамо» в 1/16-й фіналу Ліги Європи, - повідомив про підписання контракту з іспанським півзахисником Еріком Мораном. Раніше Моран виступав за «Атлетик» (Більбао), «Реал Сарагосу», а останнім його клубом був «Леганес». У поточному сезоні Моран зіграв



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Ерік Моран. Фото: Getty Images

Футболіст в АЕКу буде грати під 39-м номером

Офіційний сайт АЕКа з Афін, - суперника київського «Динамо» в 1/16-й фіналу Ліги Європи, - повідомив про підписання контракту з іспанським півзахисником Еріком Мораном.

Раніше Моран виступав за «Атлетик» (Більбао), «Реал Сарагосу», а останнім його клубом був «Леганес». У поточному сезоні Моран зіграв в Прімері шість матчів.

Відзначимо, що АЕК очолює іспанський тренер Маноло Хіменес, тому для афінян іспанський ринок - дуже зручний в питанні посилення.

Еріку Морану - 26 років; в АЕКу буде грати під 39-м номером. Контракт - на три з половиною роки.

Джерело: ua.tribuna.com