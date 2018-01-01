Суперник «Динамо» вийшов у півфінал Кубку Греції, команда Приндети вибула
- Сьогодні, 08:25
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АЕК у чвертьфіналі виявився сильнішим за «Олімпіакос»
Суперник «Динамо» в 1/16 фіналу Ліги Європи АЕК вдало відіграв матч-відповідь внутрішнього Кубка проти «Олімпіакоса».
У чвертьфінальному протистоянні команда з Афін на виїзді втримала нульову нічию, а от вдома перемогла з рахунком 2:1.
Вирішальними стали голи Христодулопулоса й Араухо, на які пірейці відповіли тільки одним точним ударом наприкінці зустрічі.
Український захисник Дмитро Чигринський відіграв за АЕК увесь поєдинок, отримавши у першому таймі жовту картку.
Водночас, «Ламія» іншого українця – Віталія Приндети – завершує боротьбу за кубок, двічі поступившись «Паніонісу».
Також у півфінал вийшла «Лариса».
А от останнім учасником цієї стадії повинен стати ПАОК Євгена Шахова, якщо не втратить перевагу у два м’ячі над «Атромітосом».
Нагадаємо, під час матчу з АЕКом уболівальників «Динамо» ретельно охоронятиме поліція Афін.