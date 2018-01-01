Суперник «Динамо» вийшов у півфінал Кубку Греції, команда Приндети вибула

АЕК у чвертьфіналі виявився сильнішим за «Олімпіакос»

Суперник «Динамо» в 1/16 фіналу Ліги Європи АЕК вдало відіграв матч-відповідь внутрішнього Кубка проти «Олімпіакоса». У чвертьфінальному протистоянні команда з Афін на виїзді втримала нульову нічию, а от вдома перемогла з рахунком 2:1. Вирішальними стали голи Христодулопулоса й Араухо, на які пірейці відповіли тільки одним