Суперник «Маріуполя» у Лізі Європи орендував футболіста «Барселони»



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Фото twitter.com/girondins

Серхі Паленсія перейшов у «Бордо»

Захисник «Барселони» Серхі Паленсія продовжить кар'єру у Франції.

«Бордо» оголосив про оренду 22-річного гравця.

Угода розрахована до кінця сезону, інформує офіційний сайт французького клубу.

Benvinguda @Sergipalencia96 ! Le latéral du @FCBarcelona est prêté pour une saison en Gironde ! pic.twitter.com/aZc8ffgddA — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 16 серпня 2018 р.

Паленсія, який виступає на позиції крайнього захисника, у минулому сезоні грав у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії за «Барселону Б» (31 матч).

Таким чином «Бордо» підсилюється до матчів внутрішнього чемпіонату, а також до протистоянь у Лізі Європи.

Нагадаємо, саме цей клуб є суперником ФК «Маріуполь» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Перший матч українці програли 1:3 на власному полі. Матч-відповідь відбудеться 16 серпня.