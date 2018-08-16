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    Суперник «Маріуполя» у Лізі Європи орендував футболіста «Барселони»

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    Фото twitter.com/girondins - Суперник «Маріуполя» у Лізі Європи орендував футболіста «Барселони»
    Фото twitter.com/girondins

    Серхі Паленсія перейшов у «Бордо»

    Захисник «Барселони» Серхі Паленсія продовжить кар'єру у Франції.

    «Бордо» оголосив про оренду 22-річного гравця.

    Угода розрахована до кінця сезону, інформує офіційний сайт французького клубу.

    Паленсія, який виступає на позиції крайнього захисника, у минулому сезоні грав у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії за «Барселону Б» (31 матч).

    Таким чином «Бордо» підсилюється до матчів внутрішнього чемпіонату, а також до протистоянь у Лізі Європи.

    Нагадаємо, саме цей клуб є суперником ФК «Маріуполь» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Перший матч українці програли 1:3 на власному полі. Матч-відповідь відбудеться 16 серпня.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК «Маріуполь»
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