Суперник «Маріуполя» у Лізі Європи орендував футболіста «Барселони»
-
Розсилка
Серхі Паленсія перейшов у «Бордо»
Захисник «Барселони» Серхі Паленсія продовжить кар'єру у Франції.
«Бордо» оголосив про оренду 22-річного гравця.
Угода розрахована до кінця сезону, інформує офіційний сайт французького клубу.
Benvinguda @Sergipalencia96 ! Le latéral du @FCBarcelona est prêté pour une saison en Gironde ! pic.twitter.com/aZc8ffgddA— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) 16 серпня 2018 р.
Паленсія, який виступає на позиції крайнього захисника, у минулому сезоні грав у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії за «Барселону Б» (31 матч).
Таким чином «Бордо» підсилюється до матчів внутрішнього чемпіонату, а також до протистоянь у Лізі Європи.
Нагадаємо, саме цей клуб є суперником ФК «Маріуполь» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Перший матч українці програли 1:3 на власному полі. Матч-відповідь відбудеться 16 серпня.