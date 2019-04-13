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    Непереможний Тарас Шелестюк повідомив про зірваний бій в США

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    Тарас Шелестюк - Непереможний Тарас Шелестюк повідомив про зірваний бій в США
    Тарас Шелестюк
    Yahoo

    Український боксер мав битися в андеркарті поєдинку Джошуа – Мілнер

    Український боксер середньої вагової категорії Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) розповів про зірваний бій проти британця Келла Брука (38-2, 26 КО).

    Поєдинок мав відбутися 1 червня в нью-йоркському Madison Square Garden в андеркарті бою Джошуа – Міллер.

    Пропозиція українцю надійшла від команди Брука три тижні тому. Однак британська сторона наразі відмовилася від поєдинку. Про це український боксер повідомив в Інстаграм.

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    Допис, поширений Taras Shelestyuk (@tarasshelestyuk)

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