Непереможний Тарас Шелестюк повідомив про зірваний бій в США
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Тарас Шелестюк
Yahoo
Український боксер мав битися в андеркарті поєдинку Джошуа – Мілнер
Український боксер середньої вагової категорії Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) розповів про зірваний бій проти британця Келла Брука (38-2, 26 КО).
Поєдинок мав відбутися 1 червня в нью-йоркському Madison Square Garden в андеркарті бою Джошуа – Міллер.
Пропозиція українцю надійшла від команди Брука три тижні тому. Однак британська сторона наразі відмовилася від поєдинку. Про це український боксер повідомив в Інстаграм.
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