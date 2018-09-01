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    Суперник «Шахтаря» «Ліон» підсилився перпективним форвардом

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    <span>Мусса Дембеле; фото: Кенні Рэмсі, The Sun Glasgow</span> - Суперник «Шахтаря» «Ліон» підсилився перпективним форвардом
    Мусса Дембеле; фото: Кенні Рэмсі, The Sun Glasgow

    Віце-чемпіон Франції придбав у «Селтіка» Форварда Муссу Дембеле.

    Шотландський «Селтік» та французький «Ліон» домовились про трансфер Мусси Дембеле.

    «Ліон» заплатить за 22-річного нападника 22 мільйони євро, контракт розраховано на п'ять років. Про це повідомляє офіційний сайт «Селтіка».

    Дембеле має замінити у  «Ліоні»  Маріано Діаса, який нещодавно перейшов у  «Реал»  і був основним форвардом французів у минулому сезоні.

     Нагадаємо, Дембеле перейшов у  «Селтік» у 2016 році, за цей час француз зіграв 94 матчі та забив 51 гол.

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