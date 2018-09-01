Суперник «Шахтаря» «Ліон» підсилився перпективним форвардом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мусса Дембеле; фото: Кенні Рэмсі, The Sun Glasgow

Віце-чемпіон Франції придбав у «Селтіка» Форварда Муссу Дембеле.

Шотландський «Селтік» та французький «Ліон» домовились про трансфер Мусси Дембеле.

«Ліон» заплатить за 22-річного нападника 22 мільйони євро, контракт розраховано на п'ять років. Про це повідомляє офіційний сайт «Селтіка».

Дембеле має замінити у «Ліоні» Маріано Діаса, який нещодавно перейшов у «Реал» і був основним форвардом французів у минулому сезоні.

Нагадаємо, Дембеле перейшов у «Селтік» у 2016 році, за цей час француз зіграв 94 матчі та забив 51 гол.