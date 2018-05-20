Суперник «Шахтаря» по Лізі чемпіонів може підписати контракт з українським голкіпером
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На голкіпера збірної України претендує ще один титулований клуб
Голкіпер «Зорі» Андрій Лунін - в числі кандидатів «Наполі» на заміну голкіперу Пепе Рейні.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Італійський клуб влітку залишиться без основного голкіпера, оскільки Рейна відмовився продовжувати договір з клубом і, за інформацією італійських ЗМІ, вже підписав контракт з «Міланом».
На його місце керівництво неаполітанського клубу розглядає відразу кілька варіантів.
Крім Руя Патрісіу, про інтерес до якого раніше повідомляв президент «Наполі» Ауреліо Де Лаурентіс, ними розглядаються ще чотири голкіпера, серед яких є і Лунін.
Примітно, що надаючи характеристику голкіперу «Зорі», видання порівняло його з воротарем «Мілана» Джанлуїджі Доннаруммою.
Різниця у віці між італійським та українським голкіперомами становить всього два тижні.
Раніше повідомлялося, що «Ліверпуль» знаходиться попереду всіх конкурентів в боротьбі за підписання воротаря «Зорі» Андрія Луніна.
Джерело: sportarena.com