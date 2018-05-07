Фіналіст поточного розіграшу Ліги чемпіонів лідирує в боротьбі за підписання українського голкіпера
- Сьогодні, 13:26
-
Розсилка
«Ліверпуль» розраховує на 19-річного українця, як на третього воротаря команди
«Ліверпуль» знаходиться попереду всіх конкурентів в боротьбі за підписання воротаря «Зорі» Андрія Луніна.
Про це повідомляє Mirror.
«Червоні» розраховують на 19-річного українця, як на третього воротаря команди після Лоріса Каріуса і Симона Міньоле.
Раніше стало відомо, що Лунін заявив керівництву клубу про бажання покинути «Зорю».
Взимку в переговори з українським гравцем вже вступав «Реал Сосьєдад», також ЗМІ повідомляли про інтерес з боку «Ювентуса», «Ліверпуля», «Вольфсбурга», РБ «Лейпцига».
Також не припиняє спроб купити голкіпера «Зорі» італійський «Інтер».
Раніше повідомлялося, що луганський клуб відмовив «Інтеру» в трансфері 19-річного воротаря за 5 мільйонів євро.
Однак зазначається, що воротар віддає перевагу міланському клубу, незважаючи на інтерес інших.
Представники 19-річного українця чекають дзвінка, щоб призначити чергові переговори і більш детально обговорити питання трансферу.
Джерело: ua.tribuna.com