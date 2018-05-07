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    Фіналіст поточного розіграшу Ліги чемпіонів лідирує в боротьбі за підписання українського голкіпера

    «Ліверпуль» розраховує на 19-річного українця, як на третього воротаря команди
    «Ліверпуль» знаходиться попереду всіх конкурентів в боротьбі за підписання воротаря «Зорі» Андрія Луніна. Про це повідомляє Mirror. «Червоні» розраховують на 19-річного українця, як на третього воротаря команди після Лоріса Каріуса і Симона Міньоле. Раніше стало відомо, що Лунін заявив керівництву клубу
    • Сьогодні, 13:26
    • Розсилка
    Андрій Лунін
    Андрій Лунін

    «Ліверпуль» розраховує на 19-річного українця, як на третього воротаря команди

    «Ліверпуль» знаходиться попереду всіх конкурентів в боротьбі за підписання воротаря «Зорі» Андрія Луніна.

    Про це повідомляє Mirror.

    «Червоні» розраховують на 19-річного українця, як на третього воротаря команди після Лоріса Каріуса і Симона Міньоле.

    Раніше стало відомо, що Лунін заявив керівництву клубу про бажання покинути «Зорю».

    Взимку в переговори з українським гравцем вже вступав «Реал Сосьєдад», також ЗМІ повідомляли про інтерес з боку «Ювентуса», «Ліверпуля», «Вольфсбурга», РБ «Лейпцига».

    Також не припиняє спроб купити голкіпера «Зорі» італійський «Інтер».

    Раніше повідомлялося, що луганський клуб відмовив «Інтеру» в трансфері 19-річного воротаря за 5 мільйонів євро.

    Однак зазначається, що воротар віддає перевагу міланському клубу, незважаючи на інтерес інших.

    Представники 19-річного українця чекають дзвінка, щоб призначити чергові переговори і більш детально обговорити питання трансферу.

    Джерело: ua.tribuna.com

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