Суперник збірної України у Лізі націй звільнив головного тренера
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Карел Яролім
Збірна Чехії залишилися без головного тренера
Опонент збірної України у Лізі націй збірна Чехії звільнила головного тренера - Карела Яроліма.
За інформацією Футбольної асоціації Чехії, сторони припинили співпрацю за обопільною згодою.
Останнім матчем, який провів Яролім на посту національної команди, стала зустріч проти збірної Росії, яка завершилася розгромною поразкою його підопічних з рахунком 1:5.
Як відомо, Чехія програла збірній Україні у першому турі Ліги націй з рахунком 1:2.
Свій наступний поєдинок у рамках Ліги націй Чехія проведе саме проти збірної України.
Цей матч відбудеться 16 жовтня о 21:45 за київським часом
Джерело: prosport.tsn.ua