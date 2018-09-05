Суперник збірної України з баскетболу почав підготовку до кваліфікації чемпіонату світу



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Збірна Чорногорії. Фото: ФБУ

Наразі в таборі чорногорської команди переважає зверхнє ставлення до української збірної

Національна чоловіча збірна Чорногорії почала підготовку до вересневих матчів кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.

Балканці зіграють 14 вересня в Туреччині, а 17 вересня прийматимуть вдома команду України.

До 6-го вересня чорногорці готуються вдома.

Потім команда відомого в Україні фахівця Звездана Мітровича вирушить до Парижу, де зіграє на підготовчому турнірі: 7-го вересня проти Франції, 8-го вересня проти Греції.

Сам головний тренер також приєднається до команди в Парижі.

Наразі в таборі чорногорської команди переважає зверхнє ставлення до української збірної.

«Ми маємо скористатися тим, що Україна є найслабшою в групі. Розраховуємо лише на перемогу в матчі з нею», - цитує захисника чорногорців Петара Поповича прес-служба Федерації баскетболу України.

Нагадаємо, у першому матчі вересневого циклу кваліфікації чемпіонату світу збірна України грає 14-го вересня в Києві проти Іспанії.