Суперник збірної України з баскетболу почав підготовку до кваліфікації чемпіонату світу
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Наразі в таборі чорногорської команди переважає зверхнє ставлення до української збірної
Національна чоловіча збірна Чорногорії почала підготовку до вересневих матчів кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.
Балканці зіграють 14 вересня в Туреччині, а 17 вересня прийматимуть вдома команду України.
До 6-го вересня чорногорці готуються вдома.
Потім команда відомого в Україні фахівця Звездана Мітровича вирушить до Парижу, де зіграє на підготовчому турнірі: 7-го вересня проти Франції, 8-го вересня проти Греції.
Сам головний тренер також приєднається до команди в Парижі.
Наразі в таборі чорногорської команди переважає зверхнє ставлення до української збірної.
«Ми маємо скористатися тим, що Україна є найслабшою в групі. Розраховуємо лише на перемогу в матчі з нею», - цитує захисника чорногорців Петара Поповича прес-служба Федерації баскетболу України.
Нагадаємо, у першому матчі вересневого циклу кваліфікації чемпіонату світу збірна України грає 14-го вересня в Києві проти Іспанії.