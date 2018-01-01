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    Суперники Усика провели процедуру зважування перед боєм (відео)

    Свій поєдинок боксери проведуть 3 лютого в Сочі
    Чемпіон світу у важкій вазі за версією IBF Мурат Гассієв (25-0, 18 КО) і володар поясу WBA Super Юніер Дортікос (22-0, 21 КО) взяли участь у традиційній церемонії зважування. Кубинець показав на вагах 90,7 кг, а росіянин - 90,35 кг при ліміті важкого дивізіону в 90,7 кг. Таким чином, обидва бійцi вклалися у вагу. Свій поєдинок боксери проведуть
    • Сьогодні, 09:01
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    Мурат Гассієв та Юніер Дортікос на процедурі зважування. Фото:&nbsp;boxingscene.com
    Мурат Гассієв та Юніер Дортікос на процедурі зважування. Фото: boxingscene.com

    Свій поєдинок боксери проведуть 3 лютого в Сочі

    Чемпіон світу у важкій вазі за версією IBF Мурат Гассієв (25-0, 18 КО) і володар поясу WBA Super Юніер Дортікос (22-0, 21 КО) взяли участь у традиційній церемонії зважування.

    Кубинець показав на вагах 90,7 кг, а росіянин - 90,35 кг при ліміті важкого дивізіону в 90,7 кг. Таким чином, обидва бійцi вклалися у вагу.

    Свій поєдинок боксери проведуть 3-го лютого в Сочі. На його кону стоятимуть пояси WBA Super і IBF, а також вихід у фінал турніру World Boxing Super Series.

    Зазначимо, що першим фіналістом WBSS став Олександр Усик, який переміг Майріса Брієдіса в Ризі.

    бокс IBF Олександр Усик
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