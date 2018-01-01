Суперники Усика провели процедуру зважування перед боєм (відео)

Свій поєдинок боксери проведуть 3 лютого в Сочі

Чемпіон світу у важкій вазі за версією IBF Мурат Гассієв (25-0, 18 КО) і володар поясу WBA Super Юніер Дортікос (22-0, 21 КО) взяли участь у традиційній церемонії зважування. Кубинець показав на вагах 90,7 кг, а росіянин - 90,35 кг при ліміті важкого дивізіону в 90,7 кг. Таким чином, обидва бійцi вклалися у вагу. Свій поєдинок боксери проведуть