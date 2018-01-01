Суперники Усика провели процедуру зважування перед боєм (відео)
- Сьогодні, 09:01
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Мурат Гассієв та Юніер Дортікос на процедурі зважування. Фото: boxingscene.com
Свій поєдинок боксери проведуть 3 лютого в Сочі
Чемпіон світу у важкій вазі за версією IBF Мурат Гассієв (25-0, 18 КО) і володар поясу WBA Super Юніер Дортікос (22-0, 21 КО) взяли участь у традиційній церемонії зважування.
Кубинець показав на вагах 90,7 кг, а росіянин - 90,35 кг при ліміті важкого дивізіону в 90,7 кг. Таким чином, обидва бійцi вклалися у вагу.
Свій поєдинок боксери проведуть 3-го лютого в Сочі. На його кону стоятимуть пояси WBA Super і IBF, а також вихід у фінал турніру World Boxing Super Series.
Зазначимо, що першим фіналістом WBSS став Олександр Усик, який переміг Майріса Брієдіса в Ризі.