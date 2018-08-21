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    Супряга, Шапаренко та Буено не допоможуть «Динамо» у матчі з «Аяксом»

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    Микола Шапаренкр. Фото ФК &laquo;Динамо&raquo; - Супряга, Шапаренко та Буено не допоможуть «Динамо» у матчі з «Аяксом»
    Микола Шапаренкр. Фото ФК «Динамо»

    Кияни відлетіли до Амстердаму на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

    У вівторок, 21 серпня, делегація київського «Динамо» вирушила до Амстердаму, де наступного дня проведе перший матч раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА з місцевим «Аяксом».

    На поєдинок до столиці Нідерландів тренерський штаб «біло-синіх» на чолі з Олександром Хацкевичем узяв 21 гравця, 18 із яких потраплять до заявки на матч, інформує офіційний сайт клубу.

    Воротарі: Бойко, Бущан, Маханьков.

    Захисники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзьора, Миколенко, Шабанов, Сідклей, Пиварич.

    Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Вербич, Циганков, Андрієвський, Че Че.

    Нападники: Бєсєдін, Русин.

    У Києві залишився новачок команди нападник Владислав Супряга, а також півзахисник Микола Шапаренко, які відновлюються після ушкоджень. Також до Амстердаму не полетів ще один нещодавній новачок бразилець Вітор Буено.

    Після перельоту футболісти заселяться до готелю, де відпочинуть і вирушать на стадіон «Йоханн Кройфф Арена». О 18:30 за місцевим часом головний тренер «біло-синіх» разом із гравцем поспілкуються з представниками ЗМІ.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів
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