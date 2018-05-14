Суркіс: Влітку постараємося запросити двох-трьох футболістів на проблемні позиції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Суркіс

Президент «Динамо» запевнив, що клуб влітку проведе кілька трансферів

Президент «Динамо» Ігор Суркіс заявив, київський клуб влітку планує підписати кілька гравців.

Слова Суркіса наводить прес-служба столичного клубу.

«Настав такий момент, що ціла плеяда молодих гравців влилася в колектив, природно, хотілося б швидше вигравати золоті медалі, кубки, гідно грати в Лізі чемпіонів, але на все свій час. Запевняю вас, що ми зробимо боєздатну команду, якою ми всі будемо пишатися», - запевнив він.

«У нас дійсно нове покоління молодих та дуже талановитих гравців. Це не говорить про те, що ми не будемо точково посилюватися. Минулого разу ми посилили команду Вербичем, цього літа постараємося запросити двох-трьох футболістів на проблемні позиції», - заявив президент київського клубу.

Суркіс також запевнив, що не збирається продавати свій клуб.

«Футбол не буває без поразок, але також він не буває й без перемог. А всі розмови про те, що мені потрібно продати клуб... Нехай той, кому я сказав, що він ніхто, наведе порядок у власній хаті, а не дає мені поради, що робити», - підкреслив Суркіс.



