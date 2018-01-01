Як Світоліна вигравала фінальний поєдинок проти Сасновіч в Брісбені (відео)
- Сьогодні, 11:11
-
Розсилка
Еліна Світоліна. Фото: Getty Image
Перша ракетка України отримала свій 10-й трофей у кар'єрі
Відбулося протистояння українки Еліни Світоліної та представниці з Білорусі - Олександри Сасновіч.
Світоліна здобула впевнену перемогу над Сасновіч - 6:2, 6:1.
Поєдинок розпочався об 11 годині за київським часом.
Відео переможного поєдинку Еліни Світоліної:
Нагадаємо, що у п'ятницю, 5 грудня, Еліна Світоліна у півфіналі здолала Кароліну Плішкову.