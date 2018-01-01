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    Як Світоліна вигравала фінальний поєдинок проти Сасновіч в Брісбені (відео)

    Перша ракетка України отримала свій 10-й трофей у кар'єрі
    Відбулося протистояння українки Еліни Світоліної та представниці з Білорусі - Олександри Сасновіч. Світоліна здобула впевнену перемогу над Сасновіч - 6:2, 6:1. Поєдинок розпочався об 11 годині за київським часом. Відео переможного поєдинку Еліни Світоліної: Нагадаємо, що у п'ятницю, 5 грудня, Еліна Світоліна у півфіналі
    • Сьогодні, 11:11
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    Еліна Світоліна. Фото: Getty Image
    Еліна Світоліна. Фото: Getty Image

    Перша ракетка України отримала свій 10-й трофей у кар'єрі

    Відбулося протистояння українки Еліни Світоліної та представниці з Білорусі - Олександри Сасновіч.

    Світоліна здобула впевнену перемогу над Сасновіч - 6:2, 6:1.

    Поєдинок розпочався об 11 годині за київським часом.

    Відео переможного поєдинку Еліни Світоліної:

    Нагадаємо, що у п'ятницю, 5 грудня, Еліна Світоліна у півфіналі здолала Кароліну Плішкову.

    теніс Еліна Світоліна
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