Світоліна і Цуренко зіграють в основній сітці турніру в Досі

Раніше Cвітоліна тричі виступала на турнірі в Катарі

Еліна Світоліна, яка отримала третій номер посіву в основі «Прем'єра», пропустить матч першого кола, а в другому раунді зіграє проти переможниці зустрічі між Юлією Путінцевою і тенісисткою з кваліфікації. Про це повідомляє btu.org.ua. Раніше уродженка Одеси тричі виступала на турнірі в Катарі, а кращим її результатом є друге коло в



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Еліна Світоліна та Леся Цуренко

Раніше Cвітоліна тричі виступала на турнірі в Катарі

Еліна Світоліна, яка отримала третій номер посіву в основі «Прем'єра», пропустить матч першого кола, а в другому раунді зіграє проти переможниці зустрічі між Юлією Путінцевою і тенісисткою з кваліфікації.

Про це повідомляє btu.org.ua.

Раніше уродженка Одеси тричі виступала на турнірі в Катарі, а кращим її результатом є друге коло в 2015 році.

Леся Цуренко в своєму першому матчі зустрінеться з представницею Румунії Міхаелою Бузернеску. Румунка вже обігравала Цуренко на початку цього сезону, ставши на її шляху в півфіналі турніру в Хобарті.

Леся втретє зіграє на Qatar Total Open: у 2012 році вона не змогла подолати кваліфікацію, а в позаминулому сезоні поступилася в першому колі.

Нагадаємо, що Катерина Бондаренко вийшла у фінал кваліфікації цього тенісного турніру.