Світоліна і Цуренко зіграють в основній сітці турніру в Досі
- Сьогодні, 21:44
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Раніше Cвітоліна тричі виступала на турнірі в Катарі
Еліна Світоліна, яка отримала третій номер посіву в основі «Прем'єра», пропустить матч першого кола, а в другому раунді зіграє проти переможниці зустрічі між Юлією Путінцевою і тенісисткою з кваліфікації.
Про це повідомляє btu.org.ua.
Раніше уродженка Одеси тричі виступала на турнірі в Катарі, а кращим її результатом є друге коло в 2015 році.
Леся Цуренко в своєму першому матчі зустрінеться з представницею Румунії Міхаелою Бузернеску. Румунка вже обігравала Цуренко на початку цього сезону, ставши на її шляху в півфіналі турніру в Хобарті.
Леся втретє зіграє на Qatar Total Open: у 2012 році вона не змогла подолати кваліфікацію, а в позаминулому сезоні поступилася в першому колі.
Нагадаємо, що Катерина Бондаренко вийшла у фінал кваліфікації цього тенісного турніру.