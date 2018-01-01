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    Світоліна і Цуренко зіграють в основній сітці турніру в Досі

    Раніше Cвітоліна тричі виступала на турнірі в Катарі
    Еліна Світоліна, яка отримала третій номер посіву в основі «Прем'єра», пропустить матч першого кола, а в другому раунді зіграє проти переможниці зустрічі між Юлією Путінцевою і тенісисткою з кваліфікації. Про це повідомляє btu.org.ua. Раніше уродженка Одеси тричі виступала на турнірі в Катарі, а кращим її результатом є друге коло в
    • Сьогодні, 21:44
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    Еліна Світоліна та Леся Цуренко
    Еліна Світоліна та Леся Цуренко

    Раніше Cвітоліна тричі виступала на турнірі в Катарі

    Еліна Світоліна, яка отримала третій номер посіву в основі «Прем'єра», пропустить матч першого кола, а в другому раунді зіграє проти переможниці зустрічі між Юлією Путінцевою і тенісисткою з кваліфікації.

    Про це повідомляє btu.org.ua.

    Раніше уродженка Одеси тричі виступала на турнірі в Катарі, а кращим її результатом є друге коло в 2015 році.

    Леся Цуренко в своєму першому матчі зустрінеться з представницею Румунії Міхаелою Бузернеску. Румунка вже обігравала Цуренко на початку цього сезону, ставши на її шляху в півфіналі турніру в Хобарті.

    Леся втретє зіграє на Qatar Total Open: у 2012 році вона не змогла подолати кваліфікацію, а в позаминулому сезоні поступилася в першому колі.

    Нагадаємо, що Катерина Бондаренко вийшла у фінал кваліфікації цього тенісного турніру

    теніс Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко
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