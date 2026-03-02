«Буде нове ім'я»: Ребров заінтригував складом збірної на плейоф відбору до ЧС-2026

До національної команди України можуть потрапити нові виконавці

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився міркуваннями про кадрову ситуацію перед плейофф кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Футбол 360».

Керманич «синьо-жовтих» уже звик до регулярних втрат. За його словами, тренерський штаб навчився реагувати на змінні обставини в кадровому питанні. Зокрема, щодо позицій в обороні.

«Хто замість Коноплі? Тимчик зараз готовий. Сподіваюся, він зіграє в Кубку України. Подивимося. Я не можу вказувати тренеру, кого ставити, а кого – ні. Думаю, Коробов заслуговує на шанс. На зборах він добре виглядав на цій позиції і зараз добре виглядає. У кожній команді є конкуренція. Якщо він її виграє – він цього заслуговує», – заявив Ребров.

Не краща ситуація склалася і в лінії атаки. Форвард італійської «Роми» Артем Довбик вибув через травму. Тож у розпорядженні тренерського штабу залишилися два нападник – Роман Яремчук («Ліон») і Владислав Ванат («Жирона»).

«Стосовно Пономаренка, то його майбутнє залежить тільки від нього. Зараз у нього є перспектива. Про збірну говорити зараз не можна. Якщо показуватиме стабільну гру в кожному матчі, то буде кандидатом. Позиція нападника зараз проблемна. Артема Довбика не буде на зборах, а нам потрібен ще один форвард. Я задоволений, що і Краснопір, і Пономаренко, і Будківський забивають. Ми стежимо за всіма нападниками. У будь-якому разі в березні в списку, напевне, буде нове ім'я», – заінтригував Ребров.

«Синьо-жовті» 26 березня зустрінуться зі збірною Швеції у півфіналі плейоф кваліфікації до Мундіалю. Переможець пари позмагається за путівку на ЧС-2026. Суперником буде сильніша національна команда в протистоянні Албанії та Польщі.

Нещодавно збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.