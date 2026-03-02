Головна Спорт Новини
Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів лютого

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів лютого
Чепурний та Тарасюк – найкращі спортсмени лютого за версією НОК України

Найкращим спортсменом лютого визнано Назара Чепурного – переможця етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики

Гімнаст Назар Чепурний та біатлоніст Тарас Тарасюк – найкращі спортсмени лютого за версією НОК України. Про це повідомляє «Главком».

2 березня відбулося чергове засідання Експертної комісії Національного олімпійського комітету України, на якому було визначено переможців традиційного конкурсу «Найкращий спортсмен місяця». Проаналізувавши здобутки українських атлетів на провідних міжнародних стартах, Комісія назвала лауреатів місяця лютого.

Найкращий спортсмен лютого

Найкращим спортсменом лютого визнано Назара Чепурного – переможця етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики в опорному стрибку, що проходив у німецькому місті Котбус. Нагадаємо, у жовтні 2025 року Назар здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу, за що також був визнаний спортсменом місяця.

Найкращим тренером місяця став Геннадій Сартинський – особистий тренер Назара Чепурного.

Найкращий юний спортсмен лютого

Найкращим юним спортсменом лютого Комісія обрала біатлоніста Тараса Тарасюка. Чемпіон ЄЮОФ-2025 став срібним призером чемпіонату світу з біатлону в індивідуальній гонці серед юнаків, який приймає німецьке місто Арбер. Для Тараса це перша особиста нагорода на рівні чемпіонатів світу. Раніше цього року він уже ставав тріумфатором юніорського Євро, вигравши змішану естафету разом із своєю сестрою Тетяною.

Найкращим тренером юного спортсмена лютого обрали Василя Тарасюка – особистого тренера і батька Тараса Тарасюка.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
