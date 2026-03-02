Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Тимчасовий тренер «Манчестер Юнайтед» повторив рекорд чемпіонату Англії

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Тимчасовий тренер «Манчестер Юнайтед» повторив рекорд чемпіонату Англії
Майкл Каррік повів МЮ до місця в Лізі чемпіонів
фото: Reuters

Фахівець робить вагому заявку на постійну роботу на чолі «червоних дияволів»

Майкл Каррік на чолі «Манчестер Юнайтед» повторив найкращий тренерський старт в історії англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Напередодні МЮ здобув вольову перемогу над лондонським «Крістал Пелас» (2:1). Звитягу манкуніанцям забезпечили Фернандеш і Шешко. Команда Карріка піднялася на третє місце в чемпіонаті Англії.

Водночас «Манчестер Юнайтед» із тимчасовим керманичем на чолі набрав 23 очки за дев'ять турів (сім перемог, дві нічиї та жодної поразки). Каррік повторив рекорд АПЛ. Раніше подібний старт на чолі нової команди вдався Анже Постекоглу біля керма столичного «Тоттнема».

МЮ планував залишити колишнього півзахисника збірної Англії тренером до кінця сезону. Натомість влітку керівництво «червоних дияволів» збиралося призначити на посаду когось із зіркових фахівців. Утім, класний старт Карріка підвищив його шанси залишитися на «Олд Траффорд».

До слова, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти лондонського «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

Нагадаємо, українець Михайло Мудрик очолив антирейтинг чемпіонату Англії. Він опинився нагорі списку найгірших трансферів Прем'єр-ліги. Також до переліку потрапили його співвітчизники Андрій Шевченко та Сергій Ребров.

Читайте також:

Теги: ФК Манчестер Юнайтед Прем’єр-ліга НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Каземіро не залишиться в «Манчестер Юнайтед»
Каземіро залишить «Манчестер Юнайтед» влітку 2026 року
22 сiчня, 19:38
Майкл Каррік перезапустив сезон «Манчестер Юнайтед»
Тимчасовий тренер «Манчестер Юнайтед» завоював перший приз чемпіонату Англії
13 лютого, 14:54
Ерлінг Голанн потрапив на радари ПСЖ
ПСЖ вирішив підготувати в Англії ґрунт для трансферної бомби – ЗМІ
20 лютого, 15:50
«Шеффілд Венсдей» переписав історію чемпіонатів Англії
Іменитий англійський клуб встановив історичне антидосягнення
22 лютого, 21:11
Маркус Рашфорд перезапустив кар'єру в Іспанії
«Барселона» вирішила викупити колишнього лідера «Манчестер Юнайтед» – інсайдер
28 лютого, 10:30
Гульєльмо Вікаріо отримав захист клубу
Англійська Прем'єр-ліга видалила глузливий допис про воротаря кризового гранда
Сьогодні, 17:13

Новини

«Буде нове ім'я»: Ребров заінтригував складом збірної на плейоф відбору до Чемпіонату світу
«Буде нове ім'я»: Ребров заінтригував складом збірної на плейоф відбору до Чемпіонату світу
Тимчасовий тренер «Манчестер Юнайтед» повторив рекорд чемпіонату Англії
Тимчасовий тренер «Манчестер Юнайтед» повторив рекорд чемпіонату Англії
МПК пояснив, чому заборонив Україні використовувати форму з мапою країни на Паралімпіаді
МПК пояснив, чому заборонив Україні використовувати форму з мапою країни на Паралімпіаді
Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів лютого
Національний олімпійський комітет назвав найкращих спортсменів лютого
Англійська Прем'єр-ліга видалила глузливий допис про воротаря кризового гранда
Англійська Прем'єр-ліга видалила глузливий допис про воротаря кризового гранда
Визначився транслятор матчів жіночої збірної України з футболу у відборі Чемпіонату світу
Визначився транслятор матчів жіночої збірної України з футболу у відборі Чемпіонату світу

Новини

МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Сьогодні, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Сьогодні, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua