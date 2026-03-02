Тимчасовий тренер «Манчестер Юнайтед» повторив рекорд чемпіонату Англії

Майкл Каррік повів МЮ до місця в Лізі чемпіонів

Фахівець робить вагому заявку на постійну роботу на чолі «червоних дияволів»

Майкл Каррік на чолі «Манчестер Юнайтед» повторив найкращий тренерський старт в історії англійської Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Sports.

Напередодні МЮ здобув вольову перемогу над лондонським «Крістал Пелас» (2:1). Звитягу манкуніанцям забезпечили Фернандеш і Шешко. Команда Карріка піднялася на третє місце в чемпіонаті Англії.

Водночас «Манчестер Юнайтед» із тимчасовим керманичем на чолі набрав 23 очки за дев'ять турів (сім перемог, дві нічиї та жодної поразки). Каррік повторив рекорд АПЛ. Раніше подібний старт на чолі нової команди вдався Анже Постекоглу біля керма столичного «Тоттнема».

МЮ планував залишити колишнього півзахисника збірної Англії тренером до кінця сезону. Натомість влітку керівництво «червоних дияволів» збиралося призначити на посаду когось із зіркових фахівців. Утім, класний старт Карріка підвищив його шанси залишитися на «Олд Траффорд».

До слова, АПЛ видалила глузливий допис про воротаря «Тоттнема» Гульєльмо Вікаріо. Редактор соцмереж ліги висміяв гру італійця проти лондонського «Фулема». Керівництво «шпор» звернулося до Прем'єр-ліги зі скаргою на неприпустимість критики власних футболістів і клубів.

