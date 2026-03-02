Головна Спорт Новини
Визначився транслятор матчів жіночої збірної України з футболу у відборі Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Визначився транслятор матчів жіночої збірної України з футболу у відборі Чемпіонату світу
Megogo транслюватиме матчі жіночої збірної України з футболу у кваліфікації Чемпіонату світу 2027

На старті відбору жіноча збірна України проведе поєдинки проти Англії та Іспанії

Медіасервіс Megogo здійснюватиме трансляції матчів жіночої збірної України з футболу в межах європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Поєдинки будуть доступні на OTT-платформі за передплатами «Спорт» і в усіх пакетах «Megopack», а також на телеканалі Megogo Спорт в етері Т2 та кабельних мережах. Крім того, пряма трансляція матчів буде доступна на YouTube-каналі УАФ.

На старті відбору національна жіноча збірна України проведе поєдинки проти Англії (3 березня) та Іспанії з (7 березня). Матчі відбудуться на стадіоні «Мардан» в Антальї (Туреччина). Початок обох зустрічей – о 19:00 за київським часом.

Коментуватимуть поєдинки Вадим Шевякін і Павло Посохов. О 18:30 розпочинатимуться передматчеві студії, які також працюватимуть у перервах та після завершення ігор.

Збірна Іспанії очолює світовий рейтинг ФІФА, а команда Англії стабільно перебуває серед лідерів світового футболу та наразі посідає четверту позицію у рейтингу. Обидві збірні є фіналістками чемпіонату Європи-2025. Англійки виграли Євро-2025 і Євро-2022 та стали срібними призерками чемпіонату світу-2023, переможницею якого була Іспанія.

Склад жіночої збірної України

Воротарі: Катерина Боклач («Нант», Франція), Дарина Бондарчук («Металіст 1925» Харків), Катерина Самсон («Сістерс» Одеса), Дар'я Келюшик («Колос» Ковалівка).

Захисники: Катерина Корсун («Славія», Чехія), Любов Шматко («Фомгет», Туреччина), Соломія Куп’як («Колос» Ковалівка), Ольга Басанська, Яна Котик, Леся Ольхова, Марина Шайнюк (усі – «Металіст 1925» Харків), 

Півзахисники: Даяна Семків, Світлана Когут (обидві – «Колос» Ковалівка), Яна Калініна («Сістерс» Одеса),  Лідія Заборовець, Анна Петрик, Вікторія Гірин, Вероніка Андрухів (усі – «Металіст 1925» Харків).

Нападники: Роксолана Кравчук («Славія», Чехія), Інна Глущенко («Лілль», Франція), Ольга Овдійчук («Фомгет», Туреччина), Ніколь Козлова («Глазго Сіті», Шотландія), Таня Бойчук («Монреаль Роузес», Канада), Дар’я Івкова («Сістерс» Одеса).

Календар матчів жіночої збірної України у групі А3 відбору ЧС-2027

  • 3 березня 2026 року. Україна – Англія
  • 7 березня 2026 року. Україна – Іспанія
  • 14 квітня 2026 року. Ісландія – Україна
  • 18 квітня 2026 року. Іспанія – Україна
  • 5 червня 2026 року. Україна – Ісландія
  • 9 червня 2026 року. Англія – Україна

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
