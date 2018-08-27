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    Світоліна та Бондаренко починають виступи на US Open, Цуренко вийде на корт у вівторок

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    Еліна Світоліна - Світоліна та Бондаренко починають виступи на US Open, Цуренко вийде на корт у вівторок
    Еліна Світоліна

    Українські тенісистки виступають у боротьбу у Нью-Йорку

    У понеділок, 27 серпня, на Відкритому чемпіонаті США з тенісу свої матчі проведуть тенісисти, які за результатами жеребкування потрапили у верхню частину сітки (й у чоловічому, й у жіночому турнірах).

    Так, у стартовий ігровий день у Нью-Йорку на корти вийдуть українки Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко й Еліна Світоліна.

    У вівторок, 28 серпня, разом з іншими учасниками нижньої половини сітки свій виступ почне Леся Цуренко.

    Українські тенісистки, які безпосередньо пройшли в основну сітку, дізналися імена своїх перших суперниць.

    Нагадаємо, що в основі чоловічого чемпіонату вперше з 2008 року не зіграє жоден представник України.

    Початок ігрового дня у понеділок – об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).

    Першим запуском зіграють Еліна Світоліна, а також Катерина Бондаренко.

    Іншим українським тенісисткам – Катерині Козловій, Даяні Ястремській та Ангеліні Калініній – потрібно буде чекати закінчення попередніх зустрічей.

    Джерело: btu.org.ua

    США теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко жеребкування Даяна Ястремська
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