Світоліна та Бондаренко починають виступи на US Open, Цуренко вийде на корт у вівторок
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Українські тенісистки виступають у боротьбу у Нью-Йорку
У понеділок, 27 серпня, на Відкритому чемпіонаті США з тенісу свої матчі проведуть тенісисти, які за результатами жеребкування потрапили у верхню частину сітки (й у чоловічому, й у жіночому турнірах).
Так, у стартовий ігровий день у Нью-Йорку на корти вийдуть українки Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко й Еліна Світоліна.
У вівторок, 28 серпня, разом з іншими учасниками нижньої половини сітки свій виступ почне Леся Цуренко.
Українські тенісистки, які безпосередньо пройшли в основну сітку, дізналися імена своїх перших суперниць.
Нагадаємо, що в основі чоловічого чемпіонату вперше з 2008 року не зіграє жоден представник України.
Початок ігрового дня у понеділок – об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).
Першим запуском зіграють Еліна Світоліна, а також Катерина Бондаренко.
Іншим українським тенісисткам – Катерині Козловій, Даяні Ястремській та Ангеліні Калініній – потрібно буде чекати закінчення попередніх зустрічей.
Джерело: btu.org.ua