Світоліна та Бондаренко починають виступи на US Open, Цуренко вийде на корт у вівторок



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Еліна Світоліна

Українські тенісистки виступають у боротьбу у Нью-Йорку

У понеділок, 27 серпня, на Відкритому чемпіонаті США з тенісу свої матчі проведуть тенісисти, які за результатами жеребкування потрапили у верхню частину сітки (й у чоловічому, й у жіночому турнірах).

Так, у стартовий ігровий день у Нью-Йорку на корти вийдуть українки Даяна Ястремська, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко й Еліна Світоліна.

У вівторок, 28 серпня, разом з іншими учасниками нижньої половини сітки свій виступ почне Леся Цуренко.

Українські тенісистки, які безпосередньо пройшли в основну сітку, дізналися імена своїх перших суперниць.

Нагадаємо, що в основі чоловічого чемпіонату вперше з 2008 року не зіграє жоден представник України.

Початок ігрового дня у понеділок – об 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).

Першим запуском зіграють Еліна Світоліна, а також Катерина Бондаренко.

Іншим українським тенісисткам – Катерині Козловій, Даяні Ястремській та Ангеліні Калініній – потрібно буде чекати закінчення попередніх зустрічей.

Джерело: btu.org.ua