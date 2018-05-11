Світоліна та Цуренко можуть зустрітися у другому колі престижного тенісного турніру в Римі

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Еліна Світоліна

Цуренко на старті турніру в Римі зустрінеться з Петрою Мартич з Хорватії

Дві українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко зіграють на турнірі WTA Premier 5 в Італії.

Еліна Світоліна отримала на турнірі четвертий номер посіву і пропустить матч першого кола.

Леся Цуренко на старті турніру в Римі зустрінеться з Петрою Мартич з Хорватії, з якою раніше ще не грала.

Саме переможниця даного матчу стане суперницею першої ракетки України у другому колі.

Як відомо, четверта ракетка світу Еліна Світоліна за підсумками турніру в Мадриді може покинути топ-5 світового рейтингу.

Нагадаємо, що Світоліна зазнала поразки у другому колі престижного тенісного турніру в Мадриді.

У свою чергу Леся Цуренко вибула вже у стартовому матчі.

Джерело: btu.org.ua