Світоліна та Цуренко можуть зустрітися у другому колі престижного тенісного турніру в Римі
- Сьогодні, 21:25
-
Розсилка
Еліна Світоліна
Цуренко на старті турніру в Римі зустрінеться з Петрою Мартич з Хорватії
Дві українські тенісистки Еліна Світоліна та Леся Цуренко зіграють на турнірі WTA Premier 5 в Італії.
Еліна Світоліна отримала на турнірі четвертий номер посіву і пропустить матч першого кола.
Леся Цуренко на старті турніру в Римі зустрінеться з Петрою Мартич з Хорватії, з якою раніше ще не грала.
Саме переможниця даного матчу стане суперницею першої ракетки України у другому колі.
Як відомо, четверта ракетка світу Еліна Світоліна за підсумками турніру в Мадриді може покинути топ-5 світового рейтингу.
Нагадаємо, що Світоліна зазнала поразки у другому колі престижного тенісного турніру в Мадриді.
У свою чергу Леся Цуренко вибула вже у стартовому матчі.
Джерело: btu.org.ua