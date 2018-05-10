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    Світоліна згодом може покинути топ-5 світового рейтингу

    • Сьогодні, 14:11
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    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images
    Еліна Світоліна. Фото: Getty Images

    Шанси обійти українку в рейтингу WTA зберігають Кароліна Плішкова і Каролін Гарсія

    Четверта ракетка світу Еліна Світоліна за підсумками турніру в Мадриді може покинути топ-5 світового рейтингу.

    Це трапиться у тому випадку, якщо Кароліна Плішкова вийде, як мінімум, до фіналу, а Каролін Гарсія - переможе.

    У четверг, 10 травня, обидві тенісистки проведуть матчі 1/4 фіналу. Чешка зустрінеться з лідером світової першості румункою Сімоною Халеп, француженка поміряється силами з кривдницею Світоліної - Карлою Суарес Наварро.

    У разі виходу в півфінал Плішкова зіграє з переможницею матчу Касаткіна - Квітова, Гарсія - проти Шарапової або Бертенс.

    Нагадаємо, що Світоліна зазнала поразки у другому колі престижного тенісного турніру в Мадриді.

    Джерело: sport.ua

    теніс Еліна Світоліна
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