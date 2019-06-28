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    Світоліна та інші українки отримали перших суперників на Вімблдоні-2019

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    Вімблдон - Світоліна та інші українки отримали перших суперників на Вімблдоні-2019
    Вімблдон
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    Еліна Світоліна отримала восьмий номер посіву на Вімблдоні-2019

    Українські тенісистки отримали перших суперниць на старті тенісного турніру в Вімблдоні. Напередодні в Англії відбулося жеребкування.

    Наша провідна тенісистка Еліна Світоліна отримала восьмий номер посіву. Вона стартуватиме проти австралійки російського походження Дар’ї Гаврилової (№78).

    Для Світоліної це буде сьомий поспіль старт на Вімблдоні. Українка виграла у Гаврилової п’ять останніх поєдинків. Та наразі Світоліна не в найкращих кондиціях: програла третій матч поспіль та шостий взагалі з восьми останніх.

    Леся Цуренко з 32-м номером посіву стартуватиме проти №50 Барбари Стрицової з Чехії. Для українки це вже дев’ятий старт на Вімблдоні. У двох останніх поєдинках минулого року вона двічі поступилася чеській тенісистці.

    Даяна Ястремська дебютуватиме в основній сітці під 36-м номером. Суперниця – Каміла Джорджі (№ 41) з Італії.

    Катерина Козлова отримала 67-й номер посіву. Для неї це буде повернення після пошкодження на Ролан Гаррос. Українка стартуватиме проти американки Лорен Девіс (№96).

    Нагадаємо, у чоловіків наші Сергій Стаховський та Ілля Марченко не змогли подолати кваліфікацію.

     Читайте також: Стаховський поступився в кваліфікації Вімблдону у пам’ятний для себе день
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