Світоліна та інші українки отримали перших суперників на Вімблдоні-2019



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Еліна Світоліна отримала восьмий номер посіву на Вімблдоні-2019

Українські тенісистки отримали перших суперниць на старті тенісного турніру в Вімблдоні. Напередодні в Англії відбулося жеребкування.

Наша провідна тенісистка Еліна Світоліна отримала восьмий номер посіву. Вона стартуватиме проти австралійки російського походження Дар’ї Гаврилової (№78).

Для Світоліної це буде сьомий поспіль старт на Вімблдоні. Українка виграла у Гаврилової п’ять останніх поєдинків. Та наразі Світоліна не в найкращих кондиціях: програла третій матч поспіль та шостий взагалі з восьми останніх.

Леся Цуренко з 32-м номером посіву стартуватиме проти №50 Барбари Стрицової з Чехії. Для українки це вже дев’ятий старт на Вімблдоні. У двох останніх поєдинках минулого року вона двічі поступилася чеській тенісистці.

Даяна Ястремська дебютуватиме в основній сітці під 36-м номером. Суперниця – Каміла Джорджі (№ 41) з Італії.

Катерина Козлова отримала 67-й номер посіву. Для неї це буде повернення після пошкодження на Ролан Гаррос. Українка стартуватиме проти американки Лорен Девіс (№96).

Нагадаємо, у чоловіків наші Сергій Стаховський та Ілля Марченко не змогли подолати кваліфікацію.