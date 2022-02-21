Билися три години. Світоліна програла на старті турніру в Досі

Українська тенісистка дуже швидко випасти з топ-20 рейтингу

Українська тенісистка Еліна Світоліна (15 номер рейтингу WTA) з поразки розпочала свій виступ в основі турніру WTA 1000 у Досі (Катар).

Суперницею українки за першим раундом (1/32 фіналу) була чешка Тереза Мартінцова (40 номер рейтингу WTA). Еліна впевнено розпочала поєдинок – одразу ж забрала гейм на подачі суперниці, потім свій, і з цілком комфортною перевагою 2:0 повела вже на старті. Щоправда, потім все пішло не так гладко – Мартинцева взяла два гейми на подачі українки, Еліна взяла чужий ще один і, зрештою, справа перетекла у брейк-пойнт, де Світоліна не залишила суперниці шансів, віддавши лише два м'ячі.

Другий сет почався в'язко – суперниці в завзятій боротьбі взяли по два гейми на чужій подачі, потім по два на своїх, і знову по одному на чужих. У підсумку, 10-тий Тереза взяла під нуль, а потім все-таки довела справу до перемоги (7:6 та 1:1 за сетами).

Третій сет так само продовжувався у важкій боротьбі в рівними шансами – дівчата брали своє і довели справу та тай-брейку, де стійкішою виявилася чешка – 7:6.

Поєдинок, який тривав 2 години 59 хвилин, закінчився поразкою Світоліни – українська тенісистка з першого ж раунду вилітає з турніру в Досі.

Українка цього сезону поки не може обіграти суперниць з топ-50, маючи три поразки поспіль. Такими темпами може дуже швидко випасти з топ-20 рейтингу.

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