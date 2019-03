Федерер: Коли я підійшов, Світоліна дуже нервувала, вона навіть не глянула на мене

Великий швейцарець – про появу у відео світоліної та Монфіса

Швейцарський тенісист Роджер Федерер розповів про деталі зйомки відеоролика, який був опублікований у спільному Instagram українки Еліни Світоліної і француза Ґаеля Монфіса.

«Ґаель підійшов до мене з проханням з'явитися в кадрі щоб збільшити кількість підписників на їх зі Світоліною спільній сторінці. Еліна дуже нервувала в цей момент, вона навіть не глянула на мене, коли Монфіс підходив до мене.

Загалом так, це було постановочне відео, але лише частково. Ніхто не знав, що я зроблю, з'явившись у кадрі. Сподіваюся, вони наберуть потрібну кількість підписників. Адже вона створена для розваг», - сказав Федерер.

When dad embarrasses you in front of your crush. pic.twitter.com/y84iA35z2D