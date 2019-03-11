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    Федерер: Коли я підійшов, Світоліна дуже нервувала, вона навіть не глянула на мене

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    <p>&laquo;Випадкова&raquo; поява Роджера Федерера в кадрі виявилася не такою вже й випадковою</p> - Федерер: Коли я підійшов, Світоліна дуже нервувала, вона навіть не глянула на мене

    «Випадкова» поява Роджера Федерера в кадрі виявилася не такою вже й випадковою

    скрін-шот

    Великий швейцарець – про появу у відео світоліної та Монфіса

    Швейцарський тенісист Роджер Федерер розповів про деталі зйомки відеоролика, який був опублікований у спільному Instagram українки Еліни Світоліної і француза Ґаеля Монфіса.

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    «Ґаель підійшов до мене з проханням з'явитися в кадрі щоб збільшити кількість підписників на їх зі Світоліною спільній сторінці. Еліна дуже нервувала в цей момент, вона навіть не глянула на мене, коли Монфіс підходив до мене.

    Загалом так, це було постановочне відео, але лише частково. Ніхто не знав, що я зроблю, з'явившись у кадрі. Сподіваюся, вони наберуть потрібну кількість підписників. Адже вона створена для розваг», - сказав Федерер.

    Нагадаємо, що сьогодні вночі Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Індіан-Веллсі і зіграє там з Ешлі Барті.

     Читайте також: Еліна Світоліна перемогла кривдницю Ястремської в 1/8 Індіан-Веллса
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    теніс Еліна Світоліна Ґаель Монфіс Роджер Федерер
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