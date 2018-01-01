Світоліна вийшла у фінал тенісного турніру в ОАЕ (відео)

У півфіналі українка розгромила Кербер

Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру серії WTA, який наразі проходить в ОАЕ. У півфіналі українська тенісистка перемогла представницю Німеччини Анжеліку Кербер. Матч тривав півтори години. Суперницею нашої тенісистки в титульному матчі стала росіянка Дар'я Касаткіна (WTA 24), яка 23 лютого перемогла іспанку Гарбіньє Мугурусу. Нагадаємо, в