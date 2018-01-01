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    Світоліна вийшла у фінал тенісного турніру в ОАЕ (відео)

    У півфіналі українка розгромила Кербер
    Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру серії WTA, який наразі проходить в ОАЕ. У півфіналі українська тенісистка перемогла представницю Німеччини Анжеліку Кербер. Матч тривав півтори години. Суперницею нашої тенісистки в титульному матчі стала росіянка Дар'я Касаткіна (WTA 24), яка 23 лютого перемогла іспанку Гарбіньє Мугурусу. Нагадаємо, в
    • Сьогодні, 19:35
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    Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна

    У півфіналі українка розгромила Кербер

    Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру серії WTA, який наразі проходить в ОАЕ.

    У півфіналі українська тенісистка перемогла представницю Німеччини Анжеліку Кербер.

    Матч тривав півтори години.

    Суперницею нашої тенісистки в титульному матчі стала росіянка Дар'я Касаткіна (WTA 24), яка 23 лютого перемогла іспанку Гарбіньє Мугурусу.

    Нагадаємо, в минулому році Еліна також перемогла Анжеліку Кербер в півфіналі, а в поєдинку за титул обіграла Каролін Возняцьки.

    Dubai Duty Free Tennis Championships – 2018

    WTA Premier

    Жіночий тенісний турнір у Дубаї, ОАЕ

    Призовий фонд: $2,623,485

    Півфінал

    Еліна Світоліна (Україна) - Анжеліка Кербер (Німеччина) - 6:3, 6:3

    теніс Еліна Світоліна
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