Світоліна вийшла у фінал тенісного турніру в ОАЕ (відео)

У півфіналі українка розгромила Кербер

Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру серії WTA, який наразі проходить в ОАЕ.

У півфіналі українська тенісистка перемогла представницю Німеччини Анжеліку Кербер.

Матч тривав півтори години.

Суперницею нашої тенісистки в титульному матчі стала росіянка Дар'я Касаткіна (WTA 24), яка 23 лютого перемогла іспанку Гарбіньє Мугурусу.

Нагадаємо, в минулому році Еліна також перемогла Анжеліку Кербер в півфіналі, а в поєдинку за титул обіграла Каролін Возняцьки.

Defending champion @ElinaSvitolina is through to the @DDFTennis final where

she will meet @DKasatkina!



Cruises past Kerber 6-3, 6-3! pic.twitter.com/vfOeDpBuio