Світоліна вийшла у фінал тенісного турніру в ОАЕ (відео)
- Сьогодні, 19:35
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У півфіналі українка розгромила Кербер
Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру серії WTA, який наразі проходить в ОАЕ.
У півфіналі українська тенісистка перемогла представницю Німеччини Анжеліку Кербер.
Матч тривав півтори години.
Суперницею нашої тенісистки в титульному матчі стала росіянка Дар'я Касаткіна (WTA 24), яка 23 лютого перемогла іспанку Гарбіньє Мугурусу.
Нагадаємо, в минулому році Еліна також перемогла Анжеліку Кербер в півфіналі, а в поєдинку за титул обіграла Каролін Возняцьки.
Defending champion @ElinaSvitolina is through to the @DDFTennis final where— WTA (@WTA) 23 февраля 2018 г.
she will meet @DKasatkina!
Cruises past Kerber 6-3, 6-3! pic.twitter.com/vfOeDpBuio
Dubai Duty Free Tennis Championships – 2018
WTA Premier
Жіночий тенісний турнір у Дубаї, ОАЕ
Призовий фонд: $2,623,485
Півфінал
Еліна Світоліна (Україна) - Анжеліка Кербер (Німеччина) - 6:3, 6:3