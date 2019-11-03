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    Світоліна не змогла захистити титул на Підсумковому турнірі WTA

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    Еліна Світоліна - Світоліна не змогла захистити титул на Підсумковому турнірі WTA
    Еліна Світоліна
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    У фіналі українка поступилася австралійці Ешлі Барті

    Восьма ракетка світу Еліна Світоліна не змогла захистити чемпіонський титул на Підсумковому турнірі WTA (покриття – хард, призовий фонд - $14 000 000) в китайському Шеньчжені.

    У вирішальному матчі українка в двох сетах поступилася австралійці Ешлі Барті – 4:6, 3:6.

    Це перша перемога Барті над Світоліною. Раніше тенісистки зустрічалися п’ять разів – п’ять перемог українки.

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    теніс Еліна Світоліна Підсумковий турнір
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