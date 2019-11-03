Світоліна не змогла захистити титул на Підсумковому турнірі WTA
Еліна Світоліна
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У фіналі українка поступилася австралійці Ешлі Барті
Восьма ракетка світу Еліна Світоліна не змогла захистити чемпіонський титул на Підсумковому турнірі WTA (покриття – хард, призовий фонд - $14 000 000) в китайському Шеньчжені.
У вирішальному матчі українка в двох сетах поступилася австралійці Ешлі Барті – 4:6, 3:6.
Це перша перемога Барті над Світоліною. Раніше тенісистки зустрічалися п’ять разів – п’ять перемог українки.
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