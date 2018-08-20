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    Світоліна зберегла сьомий рядок у рейтингу WTA

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    Еліна Світоліна - Світоліна зберегла сьомий рядок у рейтингу WTA
    Еліна Світоліна

    Цуренко повернулася у топ-40

    У понеділок, 20-го серпня, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).

    Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зберегла сьоме місце.

    У свою чергу в топ-40 повернулася Леся Цуренко.

    Зазначимо, лбидві тенісистки дійшли до чвертьфіналу турніру в Цинциннаті.

    Рейтинг WTA станом на 20 серпня

    1 (1) Сімона Халеп (Румунія) - 8061
    2 (2) Каролін Возняцьки (Данія) - 5975
    3 (3) Слоун Стівенс (США) - 5482
    4 (4) Анжелік Кербер (Німеччина) - 5305
    5 (6) Петра Квітова (Чехія) - 4840
    6 (8) Каролін Гарсія (Франція) - 4725
    7 (7) Еліна Світоліна (Україна) - 4555
    8 (8) Кароліна Плішкова (Чехія) - 4105
    ...
    35 (44) Леся Цуренко (Україна) - 1385
    86 (86) Катерина Бондаренко (Україна) - 777
    88 (90) Катерина Козлова (Україна) - 757
    133 (131) Марта Костюк (Україна) - 472

    теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко рейтинг Марта Костюк
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