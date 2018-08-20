Світоліна зберегла сьомий рядок у рейтингу WTA
-
Розсилка
Еліна Світоліна
Цуренко повернулася у топ-40
У понеділок, 20-го серпня, оновився рейтинг жіночої тенісної асоціації (WTA).
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зберегла сьоме місце.
У свою чергу в топ-40 повернулася Леся Цуренко.
Зазначимо, лбидві тенісистки дійшли до чвертьфіналу турніру в Цинциннаті.
Рейтинг WTA станом на 20 серпня
1 (1) Сімона Халеп (Румунія) - 8061
2 (2) Каролін Возняцьки (Данія) - 5975
3 (3) Слоун Стівенс (США) - 5482
4 (4) Анжелік Кербер (Німеччина) - 5305
5 (6) Петра Квітова (Чехія) - 4840
6 (8) Каролін Гарсія (Франція) - 4725
7 (7) Еліна Світоліна (Україна) - 4555
8 (8) Кароліна Плішкова (Чехія) - 4105
...
35 (44) Леся Цуренко (Україна) - 1385
86 (86) Катерина Бондаренко (Україна) - 777
88 (90) Катерина Козлова (Україна) - 757
133 (131) Марта Костюк (Україна) - 472