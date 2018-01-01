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    Свій наступний поєдинок український боксер Постол проведе на початку березня

    Суперником українця буде американець Реджис Прогрейс
    Екс-чемпіон світу у першій напівсередній вазі за версією WBC українець Віктор Постол (29-1, 12 КО) свій наступний поєдинок проведе з 9 березня. Битися він буде проти американця Реджиса Прогрейса (20-0, 17 КО). Як повідомляє прес-служба Всесвітньої боксерської ради, поєдинок відбудеться у Маямі, буде транслюватися на телеканалі Showtime. А на
    • Сьогодні, 12:32
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    Афіша до бою
    Афіша до бою

    Суперником українця буде американець Реджис Прогрейс

    Екс-чемпіон світу у першій напівсередній вазі за версією WBC українець Віктор Постол (29-1, 12 КО) свій наступний поєдинок проведе з 9 березня.

    Битися він буде проти американця Реджиса Прогрейса (20-0, 17 КО).

    Як повідомляє прес-служба Всесвітньої боксерської ради, поєдинок відбудеться у Маямі, буде транслюватися на телеканалі Showtime.

    А на кону у бою буде стояти титул тимчасового чемпіона світу, інформує klitschko-brothers.com.

    Раніше вже була інформація, що український боксер битиметься за тимчасовий чемпіонський титул WBC.

    Нагадаємо, що Постол вирішив податися у політику.

    Читайте також: Сім супербоксерів, які спробували на смак політику.

    бокс Віктор Постол
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