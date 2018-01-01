Свій наступний поєдинок український боксер Постол проведе на початку березня

Суперником українця буде американець Реджис Прогрейс

Екс-чемпіон світу у першій напівсередній вазі за версією WBC українець Віктор Постол (29-1, 12 КО) свій наступний поєдинок проведе з 9 березня. Битися він буде проти американця Реджиса Прогрейса (20-0, 17 КО). Як повідомляє прес-служба Всесвітньої боксерської ради, поєдинок відбудеться у Маямі, буде транслюватися на телеканалі Showtime. А на