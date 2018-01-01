Свій наступний поєдинок український боксер Постол проведе на початку березня
- Сьогодні, 12:32
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Афіша до бою
Суперником українця буде американець Реджис Прогрейс
Екс-чемпіон світу у першій напівсередній вазі за версією WBC українець Віктор Постол (29-1, 12 КО) свій наступний поєдинок проведе з 9 березня.
Битися він буде проти американця Реджиса Прогрейса (20-0, 17 КО).
Як повідомляє прес-служба Всесвітньої боксерської ради, поєдинок відбудеться у Маямі, буде транслюватися на телеканалі Showtime.
А на кону у бою буде стояти титул тимчасового чемпіона світу, інформує klitschko-brothers.com.
Раніше вже була інформація, що український боксер битиметься за тимчасовий чемпіонський титул WBC.
Нагадаємо, що Постол вирішив податися у політику.
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