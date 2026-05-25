Свьонтек встановила особливий рекорд на «Ролан Гарросі»

Колишня перша ракетка світу переписала історію жіночого туру

Полька Іга Свьонтек переможно стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції та встановила новий орієнтир для жіночого тенісу на мейджорах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Opta Ace.

У першому колі змагань екслідерка жіночого туру розібралася з австралійською тенісисткою Емерсон Джонс (6:2, 6:1). Для Свьонтек ця перемога стала 25-ю поспіль у перших раундах турнірів серії Grand Slam. Цей показник став рекордним на рівні Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Нове досягнення польської тенісистки стало вагомим і для тенісу загалом. У чоловічому турі 25 та більше перемог на старті мейджорів оформили лише три гравці. Першим був американець Джим Кур'є в 90-ті, а в новому столітті досягнення підкорилося швейцарському тенісисту Роджеру Федереру та сербу Новаку Джоковічу.

У другому колі French Open Свьонтек зустрінеться з чеською тенісисткою Сарою Бейлек. Цей поєдинок запланований на 27 травня. У четвертому раунді потенційною суперницею польки може стати українська тенісистка Марта Костюк.

До слова, раніше Дар'я Снігур із вольовою перемогою вийшла в друге коло «Ролан Гарросу». Вона переграла данку Клару Таусон у трьох сетах. Українка програла першу партію, але виграла дві наступні.

Нагадаємо, напередодні Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою. Українка переграла віднедавна іспанську тенісистку Оксану Селехметьєву. У післяматчеву коментарі вона розповіла про російську атаку на Київ.