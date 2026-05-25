Джокович розповів про тенісну спадщину, яку залишить після завершення кар'єри чоловік Світоліної

Джокович назвав Монфіса приголомшливою людиною

24-разовий чемпіон Мейджорів сербський тенісист Новак Джокович розповів про вплив, який мав на теніс чоловік українки Еліни Світоліної француз Гаель Монфіс. Про це інформує «Главком».

Гаель Монфіс завершує свою професійну кар'єру після сезону-2026.

«Я говорив йому та іншим, коли заходила розмова про нього: перш за все, спадщина, яку він залишить після себе – принаймні для мене та всіх нас, хто знає його давно, – це те, якою чудовою людиною він є.

Він завжди усміхається, завжди приносить позитив. За кар'єру йому довелося пройти через важкі часи, через травми та повернення. І при цьому він один із найатлетичніших тенісистів, яких ви коли-небудь побачите. Його ковзання, захист, стрибки на смешах – все це його фірмові речі.

Його не вистачатиме. Чесно, він був одним із моїх улюблених гравців для перегляду – безперечно. І одним із улюблених суперників, проти яких я грав (сміється). Вибачте, але я мав це сказати.

Приголомшлива людина, з нею завжди весело поговорити, приємно перебувати поряд. Було дуже зворушливо і здорово виявитися частиною того вечора. Те, як усі гравці ATP та WTA зібралися відсвяткувати його шлях та кар'єру, стало чудовим моментом», – сказав Джокович.

Нагадаємо, Світоліна разом із Монфісом стали переможцями парного виставкового турніру «Gael and Friends», який відбувся на кортах «Ролан Гаррос».

Змагання були присвячені майбутньому завершенню кар’єри Монфісом.

У фінальному матчі Світоліна та Гаель переграли дует Новак Джокович/Марія Саккарі – 10:6.

На шляху до фіналу українсько-французька пара здолала Сорану Кирстю та Рішара Гаске, Янніка Сіннера та Діан Паррі.

39-річний Монфіс отримав wild card до основної сітки «Ролан Гаррос», де стартує матчем проти Уго Гастона. Гаель завершить професійну кар’єру наприкінці 2026 року.