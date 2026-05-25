Стало відомо, хто готував Усика до бою з Верховеном

Голуб: Можу підтвердити, що останні 11 тижнів я допомагав Олександру готуватися до поєдинку проти Ріко

Тренер Єгор Голуб підтвердив, що готував чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика до бою з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Про це повідомляє «Главком».

«Можу підтвердити, що останні 11 тижнів я допомагав Олександру готуватися до поєдинку проти Ріко, виконуючи обовʼязки головного тренера.

Так, це був важкий бій і, так, є речі які потрібно проаналізувати. Для мене, як тренера, головне - перемога, а от виправдовувати очікування людей стосовно того, що цей поєдинок мав бути прохідним я не збираюся. Тим паче, що більшість, скоріше за все, бачила Верхувена максимум по нарізкам в ютуб. Взагалом, Ріко – міцний та духовитий боєць, який реально класно підготувався зі своїм тренерським штабом. Тут я можу тільки виразити повагу», – зазначив Голуб.

Він також прокоментував відсутність у підготовчому таборі Усика тренера Юрія Ткаченка.

«На питання «де Юрій Іванович?», яке в основному задають боти та незрозумілі люди з закритими сторінками, я відповім дуже просто: останні півроку, коли мене майже не було вдома, Юрій Іванович почав допомагати і тренувати моїх хлопців в Києві. Він мій тренер, він абсолютний чемпіон світу, він людина та спеціаліст, якого я дуже поважаю і тільки він має відповідь на питання, чому цього разу в кемпі з Олександром працював я. Всі інші «думки» від людей, які жодного відношення до команди не мають, я б вам не радив брати до уваги.

Також відверто скажу, що за останні роки я звик до тиску і багатьох негативних речей: до людей та «колег», які за спиною кажуть, що я нічого не вартую як тренер і боксери все виграють самі, до того, що я – «кум Усика» (якщо що, це неправда) і мені «все падає з неба на голову», до того, що люди можуть дзвонити по телефону і називати «братом», а пізніше витрачати свій вільний час (якого вочевидь стало багато) на негативні коментарі та лайки під постами. Так, на жаль, влаштоване наше суспільство», – написав Голуб.

Окремо тренер подякував Усику за життєву мудрість.

«Хочу подякувати дуже крутій команді, яка мене прийняла та допомогла дебютувати на найвищому рівні, хочу подякувати усім близьким, які підтримують і дійсно поряд, хочу подякувати Саші за життєву мудрість і можливість попрацювати з кращим боксером в історії», – наголосив Голуб.

Нагадаємо, чемпіон світу Олександр Усик здолав нідерландця Ріко Верховена.

Бій складався доволі непросто для українця.

У восьмій трихвилинці Верховен кілька разів тривожно поцілив правою рукою. Лише під кінець відрізку чемпіон хевівейту зумів викинути кілька непоганих ударів лівою. Та з цими випадами Усика нідерландець впорався.

Під час дев'ятого раунду втома підкралася до обох бійців. Тим не менше і українець, і Верховен продовжили спроби атакувати. У такій ситуації будь-яка помилка могла стати фатальною.

Усик у десятій трихвилинці Усик провів серію влучних ударів і навіть струсонув нідерландського кікбоксера. Та той витримав цей випад і навіть непогано контратакував.

Одинадцятий раунд приніс успіх українському чемпіону. Усик нарешті дістав щелепу Верховена та відправив того в стан, із якого в поєдинок уже не повертаються. Рефері просто зупинив подальше побиття нідерландця.