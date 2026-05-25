Світоліна перемогла угорку Бондар, яка їздила на турнір «Газпрому» в Росію

Першій ракетці України довелося продемонструвати волю до перемоги

Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала угорку Анну Бондар у першому раунді Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком».

Представниця Угорщини, яка полюбляє навідуватися до Росії, активніше розпочала матч. Із брейком вона швидко створила гандикап. Щоправда, українка миттєво взяла подачу суперниці у відповідь. Та у восьмому геймі Бондар ще раз взяла подачу Світоліної та далі закрила сет.

Сповна українка реабілітувалася за невдачу в другій партії. Світоліна дозволила опонентці набрати всього пункт. Сама ж вона оформила три брейки та за 35 хвилин схилила шальки терезів на власну користь.

Вирішальний сет склався непросто. Після четвертого гейму Бондар вирвалася вперед, узявши подачу суперниці (3:1). Та Світоліна відповідала взаємністю двічі. Вона оформила брейки в п'ятому та сьомому геймах і вийшла подавати на матч у десятому.

Однак, угорська тенісистка зуміла повернутися в гру. Вона несподівано виграла «під нуль» два гейми поспіль і забезпечила мінімум тай-брейк. Світоліна впевнено взяла власну подачу, а потім і п'ять пунктів поспіль у додатковому геймі. Зрештою, українка дотиснула опонентку (10:4).

«Ролан Гаррос». Перший раунд

Еліна Світоліна (Україна, 7) – Анна Бондар (Угорщина) – 3:6, 6:1, 7:6

До слова, раніше Дар'я Снігур із вольовою перемогою вийшла в друге коло «Ролан Гарросу». Вона переграла данку Клару Таусон у трьох сетах. Українка програла першу партію, але виграла дві наступні.

Нагадаємо, напередодні Марта Костюк розпочала «Ролан Гаррос» перемогою над росіянкою. Українка переграла віднедавна іспанську тенісистку Оксану Селехметьєву. У післяматчеву коментарі вона розповіла про російську атаку на Київ.