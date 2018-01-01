Талановитий голкіпер «Зорі» став найдорожчим футболістом команди

Лунін подорожчав одразу на 1,3 млн євро

Голкіпер луганської «Зорі» Андрій Лунін відтепер вважається найдорожчим футболістом команди. Авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість гравців УПЛ, в тому числі не забувши і про команду Вернидуба. Лунін подорожчав одразу на 1,3 млн євро порівняно з останнім оновленням й тепер оцінюється в рівно два мільйони євро.



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Андрій Лунін. Фото: xsport.ua

Лунін подорожчав одразу на 1,3 млн євро

Голкіпер луганської «Зорі» Андрій Лунін відтепер вважається найдорожчим футболістом команди.

Авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість гравців УПЛ, в тому числі не забувши і про команду Вернидуба.

Лунін подорожчав одразу на 1,3 млн євро порівняно з останнім оновленням й тепер оцінюється в рівно два мільйони євро. Більше в луганському клубі не коштує ніхто. Найближчим переслідувачем Луніна є Олександр Караваєв, котрого оцінюють в 1,5 млн євро.

Нагадаємо, інтерес до Луніна проявляють чимало команд із топ-чемпіонатів, але гендиректор «Зорі» Сергій Рафаїлов раніше заявив, що очікувати переходу Андрія цієї зими не варто.