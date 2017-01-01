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    Тайсон Ф'юрі змінив тренера і залишився без промоутера

    Раніше тренером боксера був його дядько - Пітер Ф'юрі
    Екс-чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (25-0, 18 КО) вирішив змінити тренера і промоутера. Тепер Тайсон не тренується під керівництвом свого дядька Пітера Ф'юрі, замінивши його Беном Девідсоном. Про це повідомляє RingPolska. Також у «Циганського Короля» закінчився термін угоди з промоутером Френком Ворреном, оскільки він не виступав з
    • Сьогодні, 13:20
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    Тайсон Фьюрі
    Тайсон Фьюрі

    Раніше тренером боксера був його дядько - Пітер Ф'юрі

    Екс-чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (25-0, 18 КО) вирішив змінити тренера і промоутера.

    Тепер Тайсон не тренується під керівництвом свого дядька Пітера Ф'юрі, замінивши його Беном Девідсоном. Про це повідомляє RingPolska.

    Також у «Циганського Короля» закінчився термін угоди з промоутером Френком Ворреном, оскільки він не виступав з 2015-го.

    Воррен планує відновити співпрацю з Ф'юрі, але окрім нього британцем зацікавлений Едді Хірн.

    бокс Тайсон
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