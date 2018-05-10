Тайсон розчулив Срну до сліз під час святкування перемоги в Кубку України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тайсон. Фото: Скріншот

А генеральний директор «Шахтаря» віддав Срні свою медаль

Під час церемонії нагородження за перемогу у Кубку України гравці «Шахтаря» до сліз розчулили свого колегу Дарійо Срну, який наразі відбуває дискваліфікацію.

Так, капітан «гірників» Тайсон покликав Срну, який сидів у ВІП-ложі, відсвяткувати перемогу разом з усією командою на полі. Однак, хорват відмовився, адже його вихід заборонений регламентом.

Тоді Тайсон попросив у вболівальника в формі Срни обмінятися з ним футболками. Фанат погодився, і Кубок України Тайсон піднімав у футболці хорвата.

А генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін зізнався, що віддав Срні свою медаль.

«Я віддав йому свою медаль і сказав, що він її більше гідний, ніж будь-який менеджер клубу», - сказав Палкін.

Зазначимо, дискваліфікація Срни закінчується 22 серпня. У допінг-пробі футболіста у позазмагальний період були виявлені нетипові показники компонентів ендогенного стероїдного профілю.

Нагадаємо, «гірники» перемогли київське «Динамо» у фінальному матчі Кубка України з рахунком 2:0.

Джерело: prosport.tsn.ua