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    Тайсон розчулив Срну до сліз під час святкування перемоги в Кубку України

    • Сьогодні, 13:26
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    Тайсон. Фото: Скріншот
    Тайсон. Фото: Скріншот

    А генеральний директор «Шахтаря» віддав Срні свою медаль

    Під час церемонії нагородження за перемогу у Кубку України гравці «Шахтаря» до сліз розчулили свого колегу Дарійо Срну, який наразі відбуває дискваліфікацію.

    Так, капітан «гірників» Тайсон покликав Срну, який сидів у ВІП-ложі, відсвяткувати перемогу разом з усією командою на полі. Однак, хорват відмовився, адже його вихід заборонений регламентом.

    Тоді Тайсон попросив у вболівальника в формі Срни обмінятися з ним футболками. Фанат погодився, і Кубок України Тайсон піднімав у футболці хорвата.

    А генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін зізнався, що віддав Срні свою медаль.

    «Я віддав йому свою медаль і сказав, що він її більше гідний, ніж будь-який менеджер клубу», - сказав Палкін.

    Зазначимо, дискваліфікація Срни закінчується 22 серпня. У допінг-пробі футболіста у позазмагальний період були виявлені нетипові показники компонентів ендогенного стероїдного профілю.

    Нагадаємо, «гірники» перемогли київське «Динамо» у фінальному матчі Кубка України з рахунком 2:0.

    Джерело: prosport.tsn.ua

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