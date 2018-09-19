Тайсон зробив гучну заяву щодо своєї подальшої кар'єри у «Шахтарі»



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Тайсон. Фото ФК «Шахтар»

Бразилець навіть подумує залишитися у донецькому клубі до завершення кар'єри

Півзахисник і капітан «гірників» Тайсон відповів на питання журналістів перед матчем з «Гоффенгаймом».

Зокрема, бразилець заявив, що йому здається, що він нікуди не піде з донецького клубу, інформує офіційний сайт «Шахтаря».

«Налаштовані оптимістично. Старанно працювали, цього та минулого тижня готувалися до поєдинку, намагалися максимально вивчити суперника. Для нас найголовніше – вигравати. Тому очікуємо хорошого матчу та нашої перемоги», - розпочав він.

«Гоффенгайм» дуже сильна команда, і саме тому суперник показав такий результат у минулому сезоні у себе на батьківщині. Буде складно. Важливо добре підготуватися та показувати свою гру», - додав футболіст.

За словами Тайсона, «Шахтар» дав йому дуже багато.

«Мене поважають абсолютно всі гравці, і люблять вболівальники. Так, це правда, кожен гравець хоче робити кроки вперед у кар'єрі, переходити в інші команди. Але «Шахтар» – це справді великий клуб», - зауважив він.

«Шахтар» заслуговує дуже багато чого. Я прийняв рішення залишитися, і зараз мені здається, що я взагалі звідси ніколи не піду, і буду тут завжди», - підсумував бразильський лідер донецької команди.